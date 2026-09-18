Supermodel-Ansturm beim Heidi Fest - doch Klum's "Accessoire" sorgt für Wirbel

Heidi Klum lud zum zweiten "HeidiFest" ins Münchner Hofbräuhaus – und die Stars kamen in Scharen. Zwischen modernen Dirndl-Looks, Couture-Tracht und internationalen Supermodels wurde der grüne Teppich zum Laufsteg. Modisch war der Abend ein voller Erfolg. Doch ausgerechnet Heidis tierische Begleitung hinterlässt einen bitteren Beigeschmack.

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Noch bevor das Oktoberfest offiziell eröffnet wird, ließ Heidi Klum in München bereits die Maßkrüge klirren. Rund 900 Gäste und 24 Musik-Acts feierten beim zweiten "HeidiFest" im Hofbräuhaus – darunter zahlreiche Models, Influencerinnen, TV-Stars und Musiker. Vor allem modisch hatte der Abend einiges zu bieten: Die traditionelle Tracht wurde neu gedacht, glamourös inszeniert und teilweise gleich ganz zur Couture erklärt.

Heidi Klum strahlt in zwei Dirndl-Looks

Leni Klum & Heidi Klum beim Heidi Fest © Getty Images

Gastgeberin Heidi Klum setzte zunächst auf ein buttergelbes Dirndl mit aufwendigen Blumenstickereien. Dazu trug sie einen üppigen Blumenkranz im offenen, gewellten Haar und farblich abgestimmte Pumps. Der Look erinnerte, wie Klum selbst erklärte, ein wenig an Belle aus "Die Schöne und das Biest" – und stand ihr ausgezeichnet.

Später wechselte die 53-Jährige noch einmal das Outfit und erschien in einem weißen Dirndl mit zarten floralen Stickereien. Weiße, spitz zulaufende Pumps und erneut ein großer Blumenkranz machten den zweiten Look deutlich heller und romantischer.

Naomi Campbell macht Tracht zum Fashion-Statement

© Rhine Clean Up via Getty Images

Für den größten Supermodel-Moment sorgten Heidi Klum, Naomi Campbell und Nadja Auermann, die gemeinsam für die Fotografen posierten. Campbell verzichtete auf ein klassisches Dirndl und wählte stattdessen ein schwarzes Kleid mit weißem Blumen- und Rankenmuster. Schwarze Riemchen-Heels, filigraner Schmuck und eine Sonnenbrille machten den Look modern.

Pink, Spitze und Trachten-Couture

Heidi Fest 1 / 12 Tom Kaulitz und Heidi Klum © Getty Images Naomi Campbell, Heidi Klum und Nadja Auermann © Getty Images Henry Samuel, Erna Klum, Tom Kaulitz und Heidi Klum © Rhine Clean Up via Getty Images

Anna Ermakova und ihre Mutter Angela sorgten im Partnerlook für geballte Pink-Power. Barbara Meier zeigte sich dagegen besonders elegant. Ihr burgunderrotes Dirndl mit figurbetontem Mieder, Spitzenärmeln und farblich passender Schürze war klassisch, wirkte durch den satten Farbton aber alles andere als altmodisch.

Zur prominenten Gästeschar gehörten außerdem Leni Klum, Tom Kaulitz, Henry Samuel und Mama Erna Klum sowie Pamela Reif, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Frauke Ludowig, Katja Burkard. Nicole Scherzinger stand später mit "Don’t Cha" auf der Bühne, während Naomi Campbell am DJ-Pult für internationalen Glamour sorgte.

Heidis Hund wird zum unfreiwilligen "Accessoire"

So gelungen die modischen Auftritte auch waren: Ein Detail sorgte für Kopfschütteln. Heidi brachte ihren kleinen Hund Fritz mit auf den grünen Teppich und trug ihn während des Blitzlichtgewitters auf dem Arm. Der Yorkshire-Terrier-Mischling wurde dabei beinahe wie ein weiteres Accessoire ihres Dirndl-Looks inszeniert. Für die Kameras hielt Klum dem Tier sogar ein Mikrofon unter die Schnauze.

Natürlich lässt sich anhand von Fotos nicht seriös beurteilen, wie gestresst Fritz in diesem Moment tatsächlich war. Doch ein voller Red Carpet mit Menschenmassen, lauter Musik, Blitzlicht und permanentem Trubel ist schlicht kein Ort, an den ein Hund zu Unterhaltungszwecken mitgenommen werden muss.

Ein Tier ist keine Handtasche und auch kein süßer Blickfang, der einen Promi-Look komplettiert. Heidi hätte mit ihren beiden großartigen Dirndln ohnehin alle Aufmerksamkeit sicher gehabt. Den kleinen Fritz für den großen Auftritt mitzubringen, war eindeutig zu viel des Guten.