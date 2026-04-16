NHM Wien zeigt Edelsteinstrauß in neuem Glanz

2.102 Diamanten, 761 Edelsteine, eine bewegte Geschichte – und jetzt erstrahlt Österreichs funkelndstes Kunstwerk in neuem Licht!

Pünktlich zum 150. Geburtstag des Naturhistorischen Museums Wien bekommt einer der wertvollsten Schätze Österreichs seinen großen Auftritt: Der legendäre Edelsteinstrauß ist ab 24. April in einer brandneuen Pop-up-Vitrine in Saal IV zu bestaunen – aufwendig restauriert, digital erfasst und besser geschützt denn je! Das 2,8 Kilogramm schwere und 50 Zentimeter hohe Blumenbouquet aus einer Bergkristallvase ist ein Wahnsinnsobjekt: 61 glitzernde Blüten, 12 funkelnde Insekten – alles aus tausenden Diamanten und Edelsteinen gefertigt. Selbst Goethe war begeistert! Um 1760 ließ Maria Theresia das Prunkstück als Namenstags-Überraschung für ihren Gemahl Kaiser Franz I. anfertigen – und legte damit den Grundstein zu einer der wertvollsten Edelsteinsammlungen Europas.

Spektakulärer Streit ums Schmuckstück!

© NHM Wien/Chloe Potter

Doch die Geschichte des Straußes ist alles andere als ruhig: In den 1950er Jahren wurde das NHM-Prunkstück per Ministerialerlass kurzerhand als Dauerleihgabe an die Wiener Schatzkammer abgegeben – gegen den "ausdrücklichsten und schärfsten Protest" von NHM-Direktor Alfred Schiener! Erst 1972 kämpfte Abteilungsleiter Gero Kurat erfolgreich um die Rückgabe der "Zwangsentlehnung". 1977 kehrte der Strauß nach 23 Jahren Abwesenheit feierlich ins NHM zurück.

High-Tech für kaiserlichen Schatz!

Jetzt wird der Strauß auch digital unsterblich: Aus rund 1.000 hochauflösenden Fotos aus allen Winkeln erstellte die Wiener Firma geofront ein detailliertes 3D-Modell – Besucher können ab sofort noch nie gesehene Details entdecken! Dazu sorgen neues Lichtdesign und ein Klimagerät für optimalen Schutz des fragilen Kunstwerks. Ermöglicht wurde das alles dank des Vereins der Museumsfreunde, der das Projekt finanziell unterstützte. Die temporäre Vitrine ist von 24. April 2026 bis Anfang 2027 in Saal IV zu sehen – ein absolutes Muss für Wien-Besucher!