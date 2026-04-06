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Tina Turner Erwin bach
© Getty Images

Drei Jahre nach Tod

Erwin Bach: SO war seine Beziehung mit Tina Turner

06.04.26, 21:09
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Erwin Bach, Witwer von Tina Turner, spricht drei Jahre nach ihrem Tod offen über ihre Beziehung. Dabei verriet er das Geheimnis ihrer Ehe und wie der Altersunterschied sie beschäftigte.

Vor fast drei Jahren ist Tina Turner (1939-2023) verstorben. Nun öffnet sich ihr langjähriger Ehemann Erwin Bach (70) in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Er erinnert sich an die besondere Verbindung zwischen den beiden: "Meine verstorbene Frau ist natürlich in meinen Erinnerungen präsent. Wenn ich im Radio zufällig einen Song von ihr höre. Wenn ich sie in Gedanken vor mir sehe."

Das erste Mal begegneten sich Turner und Bach 1985 am Flughafen Köln. Damals war Bach bei der Plattenfirma EMI tätig und musste die Sängerin am Flughafen abholen. Aus einer zufälligen Begegnung entstand eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Musikgeschichte. Das Ehepaar war bis zu ihrem Tod unzertrennlich.

"Diese innere Sonne war Tinas Kraftquelle" 

Bach erklärt: "In einer guten und funktionierenden Beziehung, egal ob es sich um eine Liebesbeziehung oder auch um eine freundschaftliche Beziehung handelt, übernimmt das Vertrauen. Das empfinde ich nicht nur als vollkommen normal, sondern auch als ein Privileg des gegenseitigen Vertrauens."

Der Produzent hebt vor allem die Stärke von Tina Turner hervor, die trotz schwerer Schicksalsschläge immer weiter kämpfte. Ihr Leben bestand aus mehreren Herausforderungen: angefangen bei einer lieblosen Mutter über die toxische Ehe mit Ike Turner (†76) bis hin zu einem Schlaganfall, Darmkrebs, Nierenversagen und dem tragischen Tod ihres ältesten Sohnes. Dazu meint Bach: "Diese innere Sonne war Tinas Kraftquelle."

Der Altersunterschied zwischen den beiden war für sie nie ein Thema. Turner war 16 Jahre älter als Bach. Er sagt: "Manchmal hatte und habe ich den Eindruck, dass der Altersunterschied andere deutlich mehr beschäftigt als uns selbst. Für Tina und mich war das eigentlich nie ein wirklich wichtiges Thema."

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