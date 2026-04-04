Angelina Jolie plant ihre Zukunft in diesem Land

Mit Kambodscha verbindet Angelina Jolie (50) sehr viel. Sie befindet sich derzeit im südostasiatischen Land, obwohl die Zahl internationaler Touristen sinkt.

Seit Jahrzehnten kehrt Angelina Jolie immer wieder zurück nach Kambodscha. Sie lebte 2000 während der Dreharbeiten für die Videospielverfilmung "Tomb Raider" mit der Crew ein halbes Jahr im südostasiatischen Land. Später heiratete Jolie Brad Pitt (62) dort. Die beiden wurden immer wieder gemeinsam auf einem Motorrad gesichtet.

Für Angelina Jolie ist Kambodscha mehr als ein Reiseziel. Sie liebt das Land und die Leute. Von der Bevölkerung wird der Hollywood-Star verehrt und fast angebetet.

Kaufte 2003 Grundstück in Kambodscha

Endgültig verliebt hat sich Jolie nach der Adoption ihres ersten Sohns Maddox. Sie adoptierte ihn aus einem Waisenhaus in Battambang. Jolie sagte einst, dass sie mit keinem anderen ihrer Kinder so eine innige Verbindung verspüre als mit Maddox.

Sie kaufte sogar 2003 ein gigantisches Grundstück in Kambodscha für ihren Sohn. Dort kann er als Erwachsener jederzeit mit ihr leben. In Zukunft möchte Jolie gerne häufiger nach Kambodscha zurückkehren und mehr Zeit verbringen.

Jolie liebt Kambodscha

Der Hollywood-Star besitzt ein offenes Langhaus mitten im Dschungel, dessen Erhalt sie jährlich mit umgerechnet 500.000 Euro unterstützt. Dort soll sie möglichst viel Zeit verbringen. Auch vor den lokalen Speisen hat sie keine Angst. In einem Video verspeist der Stern frittierte Taranteln und bricht Skorpione auf. Ihr Nachwuchs war weniger glücklich darüber.

Bei dem jetzigen Besuch wurde sie von Sok Lou, Gouverneur der Provinz Battambang, begleitet. Er zeigte der Schauspielerin zwei historische Gebäude aus den 1960er Jahren: den Goldenen Tempel und das Battambang-Kino.

Konflikt schadet Tourismus

Gegenüber "Khmer Times" betont ein Tourismusexperte, dass während des Konflikts zwischen Kambodscha und Thailand im Dezember 2025 Battambang Opfer eines thailändischen Luftangriffes wurde. Nach Explosionen in der Nähe einer Schule mussten die Schüler fliehen und schreckten potenzielle Touristen ab.

Das Außenministerium warnt derzeit vor Reisen in die Grenzregion zwischen Kambodscha und Thailand. Der Besuch von Jolie wird deshalb als ein wichtiges Zeichen gesehen: "Jolies Anwesenheit gibt internationalen Besuchern indirekt die Gewissheit, dass das historische Reiseziel nach wie vor sicher und einladend ist."

Die Schauspielerin ist der Einladung der Organisation Phare Ponleu Selpak gefolgt. Sie versuchen, Unterstützung für den Erhalt der in die Jahre gekommenen Kinogebäude zu erhalten. Einen Tag zuvor besuchte Jolie laut dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die Samlout High School. Sie erkundigte sich über die Lernbedingungen der Schüler und die Schlafsäle.