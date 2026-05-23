"Let"s Dance"-Fans ätzen gegen Victoria Swarovski

Letzte Woche wurde Victoria Swarovski von Laura Wontorra bei "Let"s Dance" ersetzt. Ihre Rückkehr wird von den Fans negativ aufgenommen.

Seit acht Jahren moderieren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich die RTL-Show "Let"s Dance". Derzeit begleiten sie die 19. Staffel. Doch in der vergangenen Woche konnte Swarovski wegen des Eurovision Song Contests 2026 nicht die Live-Sendung in Köln moderieren und wurde durch Laura Wontorra beim Viertelfinale ersetzt.

Die 37-Jährige steht gewöhnlich bei Sportübertragungen, "Ninja Warrior Germany", "Grill den Henssler" oder DSDS vor der Kamera. Bei den "Let"s Dance"-Fans kam Wontorra sehr gut an. Dafür erhielt nun Swarovski heftige Kritik von den Zuschauern.

"Das Elend ist zurück"

Die Kristall-Erbin freute sich über ihre Rückkehr: "Daniel, deine Lieblingsmoderatorin ist wieder da." Hartwich entgegnete: "Wir haben dich vermisst." Die Fans waren aber einer anderen Meinung. Ein Zuschauer schrieb bei der Plattform X: "Das Elend ist zurück." Ein weiterer kommentierte: "Oh nein, die Swarovski ist wieder da."

Die Zuschauer wünschten sich Wontorra zurück. Ein enttäuschter Fan meinte: "Ich habe insgeheim gehofft, dass Laura heute wieder moderiert." Ein anderer stimmte zu: "Die Show läuft seit zwei Minuten und ich weine jetzt schon Laura hinterher." Einige forderten Wontorra wieder zurück. Häufig war "Ich will Laura zurück", "Laura war so viel besser" oder "RTL, kann nicht Laura wieder kommen?" zu lesen.