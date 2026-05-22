William lädt sich zur Hochzeit des Jahres selbst ein

Der künftige König klingt plötzlich wie ein ganz normaler Fan: Prinz William schwärmte in einer Radioshow von Taylor Swift und ihrer anstehenden Hochzeit – und lud sich prompt selbst ein.

Prinz William (43) kann seine Begeisterung für Taylor Swift (36) einfach nicht verbergen. In einer britischen Radioshow schwärmte er jetzt von der anstehenden Hochzeit des Jahres der Musikerin mit NFL-Held Travis Kelce (36) – und lud sich prompt selbst ein!

Er spielt auf die Hochzeit von Swift und Kelce an, die laut „PageSix“ am Freitag, 3. Juli, in New York City steigen soll. Ob die Pop-Ikone der königlichen Familie diesen Wunsch ausschlagen kann? „Wir glauben, dass diesen Sommer eine große Hochzeit stattfindet“, sagt William zunächst.

Warten auf die Post aus den USA

Die Moderatorin hakt begeistert nach: „Oh ja! Haben Sie eine Einladung bekommen?“ William bleibt charmant und weicht aus: „Kein Kommentar. Ich hoffe darauf, und ich bin sicher, dass eine Einladung kommt, aber wir werden sehen.“ Doch damit nicht genug: Der Prinz von Wales nutzte seinen Auftritt für eine kleine Liebeserklärung an seine „Swiftie“-Kids Charlotte (11) und Louis (8). Er wünschte sich den Song „Opalite“ von Taylor Swift.

Erinnerungen an die „Eras Tour“

Dann sagte er: „Charlotte, meine Tochter, und Louis – um fair zu sein, besonders Charlotte – sind besessen von Taylor Swift. Wir waren bei ihrer ‚Eras Tour‘, und es war unglaublich.“ Im Juni 2024 saßen William, Charlotte und Brüderchen George (12) an Williams Geburtstag in einer Loge im Wembley-Stadion und sahen Swift live. „Wir haben von oben zugeschaut, was ziemlich weit weg vom eigentlichen Geschehen war, aber die Atmosphäre war so unglaublich, dass man tatsächlich den Boden beben spüren konnte, wenn alle getanzt haben.“ Ihren königlichen Fans gab die Pop-Queen dann natürlich noch eine Privataudienz: Nach der Show traf das Trio die Sängerin gemeinsam mit Travis Kelce backstage.

William veröffentlichte später ein Foto, auf dem Swift das Selfie knipst, und bedankte sich für ein „tolles Konzert“. Auch Swift teilte das Foto und schrieb: „Happy Bday M8. Die Londoner Shows haben wunderbar begonnen.“ Für William war es nicht das erste Aufeinandertreffen mit dem Superstar. 2013 bat ihn die Sängerin bei einer Benefizveranstaltung im Kensington Palace auf die Bühne. Gemeinsam mit Jon Bon Jovi (64) performten sie „Livin’ On a Prayer“. Gut möglich also, dass Taylor Swift den Royals tatsächlich noch eine Einladung zukommen lässt!