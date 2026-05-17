Prinz William und Kate: So extrem hoch ist die Miete für ihr neues Zuhause

Geheime Dokumente aus dem Grundbuchamt zeigen jetzt, wie tief Prinz William und Kate für ihr neues Zuhause in die Tasche greifen müssen. Die Miete für die Forest Lodge ist extrem hoch.

Der stille Umzug in die Forest Lodge im Windsor Great Park, der inmitten des Skandals um Ex-Prinz Andrew stattfand, hat für die britischen Royals einen stolzen Preis. Wie offizielle Grundbuchdokumente enthüllen, fallen für das idyllische Anwesen jährlich umgerechnet rund 343.980 Euro Miete an. Das bedeutet monatliche Kosten von stolzen 28.665 Euro. Für den Thronfolger, der jährlich rund 8,1 Millionen Euro an Steuern zahlt, ist das zwar machbar, dennoch müssen Prinz William und Kate diesen Betrag komplett aus der eigenen Tasche zahlen.

Die Forest Lodge in Windsor © Getty

Kosten für Forest Lodge explodieren

Der neue Mietpreis liegt damit um rund 100.000 Euro pro Jahr höher als das, was die Vorbesitzer zahlten. Zuvor bewohnten der königliche Eventplaner Alexander Fitzgibbons und seine Frau die Lodge für „nur“ 247.665 Euro jährlich. Eine umfassende Neubewertung des Anwesens trieb den Preis jedoch massiv in die Höhe. Für ihr neues Zuhause mit insgesamt acht Schlafzimmern akzeptierten die Royals einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren, da sie dort langfristig bleiben wollen.

Zukunft von Prinz William

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Die Familie hatte ihr altes Domizil, das Adelaide Cottage, verlassen, um nach der schweren Krebszeit von Kate und dem Tod der Queen einen Neuanfang zu wagen. Zudem liegt die Lodge deutlich näher an der Lambrook School, die von den drei gemeinsamen Kindern besucht wird. Die Kosten für die anstehenden Renovierungen übernahmen Prinz William und Kate selbst, zudem verzichten sie weiterhin bewusst auf zusätzliches Hauspersonal. Auch für die Zukunft gibt es bereits Pläne: Selbst im Falle einer späteren Thronübernahme plant William, dauerhaft in der Forest Lodge zu bleiben und den Buckingham-Palast lediglich für offizielle Veranstaltungen zu nutzen.