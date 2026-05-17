Pop-Ikone Taylor Swift (36) und NFL-Superstar Travis Kelce (36) planen die absolute Liebes-Sensation des Jahres. Doch wer auf eine glamouröse Einladungskarte im Briefkasten hofft, wartet vergeblich...

Die Vorbereitungen für die wohl am heißesten ersehnte Hochzeit der Pop-Welt laufen auf Hochtouren. Wie das US-Promi-Portal TMZ berichtet, verzichten Taylor Swift und ihr Verlobter Travis Kelce komplett auf den klassischen Postweg. Statt gedruckter „Save-the-Date“-Karten setzt das Paar auf maximale digitale und physische Absicherung.

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Keine Details am Telefon

Taylor Swift ruft ausgewählte Promifreunde aus der A-Liste derzeit persönlich an, um ihnen eine mündliche Einladung auszusprechen. Doch wer denkt, die geladenen Megastars wüssten jetzt schon alles, der irrt gewaltig. Am Hörer gibt sich die 36-Jährige extrem kryptisch.

Die Info : Die Trauung ist für diesen Sommer geplant.

: Die Trauung ist für diesen Sommer geplant. Die Bitte : Die Gäste sollen sich die Sommermonate im Kalender großräumig freihalten.

: Die Gäste sollen sich die Sommermonate im Kalender großräumig freihalten. Das Tabu: Das genaue Datum und die Location bleiben am Telefon konsequent geheim.

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Panische Angst vor Leaks

Hinter der ungewöhnlichen Aktion steckt knallharte Kalkulation. Taylor ist sich bewusst, dass jede gedruckte oder per Mail verschickte Karte innerhalb von Sekunden abfotografiert und im Netz landen könnte. Um dieses Risiko auf null zu reduzieren, wird der Kreis der Wissenden so klein wie möglich gehalten.

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Besondere Vorgehensweise

Ein Teil der exklusiven Anrufe kommt direkt von Taylor, andere Telefonate übernimmt ihr engstes Management-Team. Dieses bereitet die prominenten Kontakte laut TMZ aber lediglich darauf vor, dass ein großes Event ansteht – ohne Details zu nennen. Konkrete Infos wie Uhrzeit, Ort oder der exakte Tag werden erst zu einem viel späteren Zeitpunkt und über einen absolut sicheren Kanal übermittelt.

Inniger Kuss nach dem Sieg von Kelces Team Kansas City Chiefs beim Super Bowl. © Getty

Schutz der Privatsphäre

Die strikte Geheimhaltung passt perfekt zur bisherigen Beziehungs-Philosophie der beiden Ausnahmetalente. Trotz des weltweiten Hypes um das Paar betont die Sängerin immer wieder, wie essenziell geschützte Räume für sie sind: „Es ist wichtig, vertraute Kreise zu haben, um Beziehungen in Ruhe wachsen zu lassen.“

Persönlicher Bezug

Dass sie nun selbst zum Hörer greift, beweist einmal mehr, wie wichtig ihr der persönliche Bezug zu ihren echten Freunden ist, wenn es um den wohl intimsten Schritt ihres Lebens geht.