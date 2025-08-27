Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Swift Kelce
© Instagram

Details

Swift-Kelce-Verlobung: Alles Infos zu Taylors-Edelring & so viel ist er wert

27.08.25, 10:33
Teilen

Popstar und Footballer haben sich verlobt - das sind die unglaublichen Details zum Ring.

Taylor Swift und Travis Kelce werden heiraten! Sie gaben ihre Verlobung am 26. August auf Instagram mit einem Fotoshooting voller Blumen und einem riesigen Verlobungsring bekannt, der Swifties bereits zum Schwärmen bringt.

Mehr zum Thema

Der 35-jährige Kelce machte ihr mit einem Ring einen Heiratsantrag, den er zusammen mit Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry entworfen hatte. Er entschied sich für einen Ring mit einem Diamanten im alten Minenschliff auf einem Goldband, den die 35-jährige Swift auf den Fotos zur Verlobungsankündigung präsentierte. Während sie mit ihrem  Verlobten für die verliebten Fotos posierte, hielt Swift ihren Ring für eine Nahaufnahme des funkelnden Schmuckstücks hoch.

Merkmale

Kelce und Lubeck haben zwar noch nicht viele Details über den Ring preisgegeben, aber zahlreiche Schmuckexperten spekulieren bereits über die wichtigsten Merkmale von Swifts neuem Accessoire. Sie haben auch ihre Vermutungen über den Preis für ein solches Schmuckstück geäußert – und die Spanne ist ziemlich groß!

Swift-Kelce-Verlobung: Alles Infos zu Taylors-Edelring & so viel ist er wert
© Taylor Swift / Instagram

„Der Mittelstein scheint ein 7 bis 9 Karat schwerer, länglicher Old Mine Cushion Cut zu sein, der in 18 Karat Gelbgold gefasst ist. Die Seitensteine scheinen ein Halbmond und ein kleiner Rundstein zu sein, was zu seinem eher vintageartigen Look beiträgt“, sagte Schmuckexpertin Ann Grimmett zum People-Magazin und fügte hinzu, dass sie den Preis für das Stück auf etwa 250.000 bis 500.000 Dollar schätzt. Andere gehen sogar davon aus, der Ring könne eine Mille wert sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden