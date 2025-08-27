Swift-Kelce-Verlobung: Alles Infos zu Taylors-Edelring & so viel ist er wert

Popstar und Footballer haben sich verlobt - das sind die unglaublichen Details zum Ring.

Taylor Swift und Travis Kelce werden heiraten! Sie gaben ihre Verlobung am 26. August auf Instagram mit einem Fotoshooting voller Blumen und einem riesigen Verlobungsring bekannt, der Swifties bereits zum Schwärmen bringt.

Der 35-jährige Kelce machte ihr mit einem Ring einen Heiratsantrag, den er zusammen mit Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry entworfen hatte. Er entschied sich für einen Ring mit einem Diamanten im alten Minenschliff auf einem Goldband, den die 35-jährige Swift auf den Fotos zur Verlobungsankündigung präsentierte. Während sie mit ihrem Verlobten für die verliebten Fotos posierte, hielt Swift ihren Ring für eine Nahaufnahme des funkelnden Schmuckstücks hoch.

Merkmale

Kelce und Lubeck haben zwar noch nicht viele Details über den Ring preisgegeben, aber zahlreiche Schmuckexperten spekulieren bereits über die wichtigsten Merkmale von Swifts neuem Accessoire. Sie haben auch ihre Vermutungen über den Preis für ein solches Schmuckstück geäußert – und die Spanne ist ziemlich groß!

© Taylor Swift / Instagram

„Der Mittelstein scheint ein 7 bis 9 Karat schwerer, länglicher Old Mine Cushion Cut zu sein, der in 18 Karat Gelbgold gefasst ist. Die Seitensteine scheinen ein Halbmond und ein kleiner Rundstein zu sein, was zu seinem eher vintageartigen Look beiträgt“, sagte Schmuckexpertin Ann Grimmett zum People-Magazin und fügte hinzu, dass sie den Preis für das Stück auf etwa 250.000 bis 500.000 Dollar schätzt. Andere gehen sogar davon aus, der Ring könne eine Mille wert sein.