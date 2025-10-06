Das Musikvideo ist jetzt schon ein Hit bei den Swifties.

Taylor Swifts neues Album "The Life Of A Showgirl" ist vor wenigen Tagen mit einer Promo-Offensive erschienen, die Mitternachtsverkäufe, Release-Partys in Kinos weltweit und Pop-up-Erlebnisse in New York und Los Angeles umfasst.

Mehr zum Thema

© Screenshot/YouTube

© Screenshot/YouTube

Nun ist mit " The Fate of Ophelia " auch das erste Video zum Album veröffentlicht worden. Darin dreht sich alles, wie der Titel vermuten lässt, um die tragische Shakespeare-Figur aus Hamlet. Swift, die ein ausgesprochener Fan des britischen Schriftstellers ist, hat ihrer Ophelia allerdings ein anderes Schicksal verpasst, nämlich eines, das nicht tödlich endet. Sondern mit der Liebe.

© Screenshot/YouTube

© Screenshot/YouTube

Schicksal

Im Refrain heißt es: "Du hast mich aus meinem Grab geholt und mein Herz vor dem Schicksal Ophelias bewahrt." Das Video ist ein optischer Hochgenuss und weist zahlreiche Referenzen auf Ophelia in der Malerei auf. Auch die Liebe zu Travis Kelce darf nicht fehlen - Swift fängt gegen Ende des Videos einen Football!

Fans sind happy

Fans kommentieren begeistert unter dem Video, was für ein Meisterwerk es sei und dass es noch nie ein so besonderes, tolles Video von der Sängerin gegeben habe. Schön sei auch, dass viele Tänzerinnen von Swifts vergangener "Eras"-Tour darin mitmachen.