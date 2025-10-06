Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Taylor Swift
© Screenshot/YouTube

Fans einig

Taylor Swift: Neues Musikvideo ist "das beste, das es jemals gab"

06.10.25, 12:36
Teilen

Das Musikvideo ist jetzt schon ein Hit bei den Swifties.

Taylor Swifts neues Album "The Life Of A Showgirl" ist vor wenigen Tagen mit einer Promo-Offensive erschienen, die Mitternachtsverkäufe, Release-Partys in Kinos weltweit und Pop-up-Erlebnisse in New York und Los Angeles umfasst. 

Mehr zum Thema

Taylor Swift
© Screenshot/YouTube

Taylor Swift
© Screenshot/YouTube

Nun ist mit " The Fate of Ophelia " auch das erste Video zum Album veröffentlicht worden. Darin dreht sich alles, wie der Titel vermuten lässt, um die tragische Shakespeare-Figur aus Hamlet. Swift, die ein ausgesprochener Fan des britischen Schriftstellers ist, hat ihrer Ophelia allerdings ein anderes Schicksal verpasst, nämlich eines, das nicht tödlich endet. Sondern mit der Liebe. 

Taylor Swift
© Screenshot/YouTube

Taylor Swift
© Screenshot/YouTube

Schicksal

Im Refrain heißt es: "Du hast mich aus meinem Grab geholt und mein Herz vor dem Schicksal Ophelias bewahrt." Das Video ist ein optischer Hochgenuss und weist zahlreiche Referenzen auf Ophelia in der Malerei auf. Auch die Liebe zu Travis Kelce darf nicht fehlen - Swift fängt gegen Ende des Videos einen Football!

Fans sind happy

Fans kommentieren begeistert unter dem Video, was für ein Meisterwerk es sei und dass es noch nie ein so besonderes, tolles Video von der Sängerin gegeben habe. Schön sei auch, dass viele Tänzerinnen von Swifts vergangener "Eras"-Tour darin mitmachen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden