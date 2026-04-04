Studiogast von Günther Jauch geht mit 91 Jahren in die Geschichtsbücher ein

Großer Bahnhof bei „Wer wird Millionär?“: Der 91-jährige Reiner Spänkuch aus Leipzig sorgte im Oster-Special 2026 für einen historischen Moment und stellte einen neuen Altersrekord in der Show auf.

Mit 91 Jahren hat Reiner Spänkuch bei der beliebten RTL-Quizshow Geschichte geschrieben. Er ist der älteste Kandidat, der jemals auf dem berühmten Ratestuhl Platz nahm.

Angemeldet für das Oster-Special hatten den rüstigen Pensionisten seine Frau und seine Tochter. Kaum auf dem Stuhl angekommen, bewies der Leipziger sofort seinen Humor und scherzte in Richtung des Moderators Günther Jauch: „Sie könnten mein Sohn sein“.

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Souveräner Durchmarsch bei Jauch

Der Senior flog förmlich durch die ersten Fragen und sicherte sich ohne große Mühe die ersten 500 Euro. Im weiteren Verlauf der Sendung setzte er clever seine Joker ein, wobei besonders sein Telefon-Joker das Interesse von Günther Jauch weckte.

Stopp bei der 16.000-Euro-Frage

Erst bei der Frage um 16.000 Euro geriet der Rekord-Kandidat ins Stocken. Er sollte beantworten, aus welcher Branche bei der DAX-Gründung 1988 noch fünf Unternehmen vertreten waren, während es im Jahr 2026 nur noch zwei sind. Reiner Spänkuch entschied sich vernünftigerweise dazu, kein Risiko einzugehen. Er nahm die 16.000 Euro mit nach Hause – eine Entscheidung, die sich als absolut richtig erwies, da er die richtige Antwort nicht parat hatte.

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Treue zum Ehrenamt bei RB Leipzig

Was er mit dem gewonnenen Geld anfangen möchte, steht noch nicht genau fest. „Muss ich mich mit meiner Frau kurzschließen, aber da gibt es viele Möglichkeiten“, erklärte der 91-Jährige nach seinem Auftritt. Trotz des plötzlichen TV-Ruhms und des Gewinns bleibt er bodenständig: Seinem Ehrenamt als Volunteer bei RB Leipzig wird er treu bleiben. Laut dem Koordinator des Vereins steht Reiner bereits nächste Woche wieder im Stadion im Einsatz.