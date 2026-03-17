Peinlich! Deutsch-Lehrerin scheitert an einfacher Literatur-Frage

Bei "Wer wird Millionär?" kam es am Montag zu einem bitteren Patzer. Eine Deutsch-Lehrerin scheiterte ausgerechnet an einem bekannten Schiller-Gedicht und ging mit nur 500 Euro nach Hause.

Johanna Waskewitz aus Quedlinburg unterrichtet Deutsch und Mathematik an einer Förderschule und trat am Montagabend in der Rateshow bei Günther Jauch an. Begleitet von ihrem Partner startete die Kandidatin selbstbewusst in die Sendung und meisterte die ersten Hürden ohne Probleme. Bis zur 2.000-Euro-Stufe standen ihr sogar noch alle vier Joker zur Verfügung, was eine ideale Ausgangslage für einen hohen Gewinn darstellte.

Das Rätsel um die Glocke

Doch dann folgte die Ironie des Abends, als eine Frage aus ihrem eigenen Fachgebiet auftauchte. Gesucht wurde die korrekte Fortsetzung von Friedrich Schillers berühmtem Werk "Das Lied von der Glocke". Die Zeile "Festgemauert in der Erden steht …?" sorgte bei der Pädagogin für unerwartetes Grübeln. Zur Auswahl standen als Antwortmöglichkeiten "der Turm", "die Farm", "der Schirm" oder "die Form".

Publikumsjoker bringt kein Glück

Da Waskewitz sich unsicher war, suchte sie Hilfe beim Publikum. Die Abstimmung sorgte jedoch für zusätzliche Verwirrung im Studio: Während 52 Prozent der Zuschauer auf "der Turm" tippten, entschieden sich 42 Prozent für die richtige Antwort "die Form". Moderator Günther Jauch kommentierte die knappe Entscheidung und das drohende Unheil trocken mit den Worten, dass es schlimmer nicht gehe könne. Am Ende reichte es für die Lehrerin aus dem Harz nur für einen mageren Gewinn von 500 Euro.