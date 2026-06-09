Madonna sorgt mit heißem Klo-Video und Stars für Aufsehen

Pop-Ikone Madonna meldet sich mit einem extrem heißen Trailer zurück und gibt einen Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes neues Album.

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Die 67-jährige Sängerin Queen Of Pop nutzt für die Promotion ihres kommenden Werks "Confessions II", das am Freitag, 3. Juli, auf den Markt kommt, ein altbewährtes Prinzip. In einem spektakulären, 13-minütigen Trailer geht es ordentlich zur Sache. Das Video zeigt eine wilde Party, die schließlich in einer heißen Toiletten-Fummelei mündet. Zuerst tanzt der Weltstar auf einer Wiese, räkelt sich auf einem Tisch und feiert schließlich mit Kollegin Sabrina Carpenter, um den gemeinsamen Song "Bring Your Love" zu präsentieren. Danach verschlägt es die Musikerin auf eine Clubtoilette, wo sie Trockensex in einer Kabine verübt.

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Hochkarätige Gäste im Video

Madonna mit Benedict Cumberbatch

In "Confessions II – Der Film" sind zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen. Neben der 27-jährigen Sabrina Carpenter spielt Julia Garner mit, die Madonna bald in einem Biopic verkörpern soll. Auch die Schauspieler Benedict Cumberbatch und Richard E. Grant sowie Supermodel Kate Moss ergatterten einen Auftritt. Für besonders viel Aufsehen sorgt Madonnas Tochter Lourdes Leon, die sich im gewagten BDSM-Look präsentiert.

Madonnas Tochter Lourdes

Fans sind absolut begeistert

Musikalisch liefert der Clip ebenfalls ab, da gleich sechs neue Songs präsentiert werden. Ein treuer Fan lobte das Werk im Internet als filmisches Musikerlebnis voller Kunstfertigkeit und Storytelling. Bereits in der vergangenen Woche gab es für die Anhänger der Sängerin eine Überraschung: Bei einem kurzfristig angekündigten Gratiskonzert am Times Square performte sie eine Auswahl der neuen Lieder kostenlos vor tausenden Menschen und sorgte für absolute Begeisterung.