Quoten-Flop bei VOX: Schlager-Legende Heino fliegt knallhart aus der Primetime!

Nach einem ernüchternden Quoten-Debakel verbannt der Sender VOX die groß angekündigte Heino-Dokumentation aus dem Hauptabendprogramm, während die Schlager-Legende zeitgleich den schmerzhaften Verlust eines langjährigen Weggefährten verkraften muss.

Die hohen Erwartungen an das neueste TV-Projekt der deutschen Kult-Ikone Heino wurden jäh enttäuscht. Nachdem die seit Langem herbeigesehnte Dokumentation über das Leben des Sängers im Hauptabendprogramm des Senders VOX einen Fehlstart hinlegte, reagieren die Programmverantwortlichen nun mit drastischen Konsequenzen.

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Verbannung aus dem Hauptabend

Ursprünglich als vierteiliges Highlight für die Dienstags-Primetime konzipiert, konnte das Format das Publikum nicht in der gewünschten Intensität vor die Bildschirme locken. Die ersten beiden Episoden, die am 31. März ausgestrahlt wurden, blieben in der Gunst der Zuschauer weit hinter den Prognosen zurück. Als prompte Reaktion wurde das Programm nun kurzfristig umgestellt: Die verbleibenden Folgen müssen ihren prominenten Platz am Dienstagabend räumen.

Stattdessen flimmert am kommenden Dienstag eine Wiederholung von „Hot oder Schrott – Die Allestester“ über den Äther. Wer die restlichen Einblicke in Heinos Privatleben dennoch verfolgen möchte, muss auf den Nachmittag ausweichen: Die Episoden werden nun gesammelt am Sonntag, dem 19. April, um 14:55 Uhr ausgestrahlt. Für den Sender ist dieser Schritt ein deutliches Signal, dass das lineare Interesse an der Schlager-Legende aktuell eine empfindliche Delle aufweist.

Trauer um einen treuen Wegbegleiter

Abseits der beruflichen Rückschläge wird Heino derzeit von einer weitaus tiefergehenden persönlichen Tragödie heimgesucht. Über seine sozialen Netzwerke verabschiedete sich der Sänger in tiefer Trauer von seinem langjährigen Freund und musikalischen Begleiter Dino Engelhardt. „Ruhe in Frieden, Dino!“, so die schlichten, aber vielsagenden Worte der Ikone.

Die Verbindung der beiden reichte bis in die schillernden 1960er-Jahre zurück, als sie gemeinsam die ersten großen Bühnenerfolge feierten. Engelhardt verstarb laut Berichten am 24. März 2026 im Alter von 85 Jahren nach schwerer Krankheit. Für Heino markiert dieser Verlust das Ende einer Ära, die weit über den kurzlebigen Erfolg von Einschaltquoten hinausreicht.