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Andrea Kiewel Fernsehgarten
© Getty Images

Fans in Sorge

Kurzfristige Show-Absage: Rätsel um Andrea Kiewel

24.05.26, 15:29
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Plötzlich fehlte sie: Andrea Kiewel sagte einen geplanten TV-Auftritt überraschend ab und löste damit Spekulationen bei Fans aus.

Eigentlich hätte die langjährige Fernsehgarten-Moderatorin am Freitagabend in der NDR-Sendung „DAS! Rote Sofa“ zu Gast sein sollen. Doch dazu kam es nicht: Andrea Kiewel sagte ihren Auftritt kurzfristig ab. Für sie sprang Schauspielerin Christine Neubauer ein.

Warum die Moderatorin fehlte, blieb zunächst offen. Der NDR bestätigte zwar die spontane Absage, nannte jedoch keinen konkreten Grund.

Auch bei Proben fehlte jede Spur

Zusätzliche Unruhe entstand, weil Kiewel Berichten zufolge auch bei Vorbereitungen für den „ZDF-Fernsehgarten“ nicht zu sehen gewesen sein soll. Unter Fans machten deshalb schnell Gerüchte die Runde, ob die beliebte Moderatorin womöglich auch bei der Sonntagsshow ausfallen könnte.

ZDF gibt Entwarnung

Doch kurze Zeit später kam die Klarstellung: Das ZDF beruhigte besorgte Zuschauer und erklärte, dass Andrea Kiewel wie geplant vor der Kamera stehen werde. Gegenüber RTL bestätigte ein Sprecher des Senders: „Andrea Kiewel wird den Fernsehgarten heute planmäßig moderieren.“

Damit war die Sorge vieler Fans schnell wieder verflogen, zumindest vorerst.

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