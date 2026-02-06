„Echt geil!“ Internet jubelt über Thomas Stipsits als René Benko

Im Herbst kommt das ORF-Dokudrama „Benko - Size does matter". Dafür wird Starkabarettist Thomas Stipsits zum gefallenen Immobilienmogul René Benko. Die Fans sind begeistert

„Ein Pflichtfilm!“, Echt geil....der Hammer“, „Ist das eine Satire? oder eine Komödie? oder womöglich ein Drama?“ oder „A Burgenländer spielt einen Tiroler. Genau mein Humor!“ Internetjubel über Starkabarettist Thomas Stipsits und seine neue überraschende Filmrolle. Ab Herbst spielt er ja in der ORF, ARD und SRF Co-Produktion „Benko - Size does matter" die Hauptrolle des gefallenen Immobilienmoguls René Benko. „Ich bin BENKO. Zumindest Kurz (könnte man als Wortspiel verstehen)“ tat er die frohe Botschaft via Facebook und Instagram kund und löste damit großen Beifall aus. Auch über ein Foto das ihn neben Heino Ferch im Benko-typischen Anzug zeigt. „Die Ähnlichkeit ist unglaublich Wahnsinn“.

Verblüffende Ähnlichkeit: Stipsits & Benko

Das unter der Regie von Raymond Ley ("Wirecard" ) gedrehte Dokudrama zeigt das Leben des René Benko nicht nur als großes Drama, sondern auch als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt. „Ein Junge, der aus bürgerlichen Verhältnissen stammt, der den Willen und die Fähigkeit zum großen Geschäft besitzt, und vom lokalen Dachbodenausbauer zum Architekten eines milliardenschweren Immobilien-Imperiums aufstieg, das die Grenzen des anscheinend Machbaren verschob – bis irgendwann alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus.“ heißt es dazu von Produktionsteam.

„Große Versprechen, große Zahlen, großer Absturz. Der Flug des Ikarus – jäh ausgebremst. Uns hat Spaß gemacht, dieses Investoren- und Immobiliendesaster mit einem satirischen Blick freizulegen. Die Signa-Pleite wirkt auf den ersten Blick wie ein Drama reicher Männer. Wir haben aber bewusst auch auf die geschaut, die in diesen Spielen der Superreichen, den Preis bezahlen mussten, ohne je dazu eingeladen worden zu sein.“ so das Regie- und Drehbuch-Team Raymond und Hannah Ley.

Stipsits (o.) spielt René Benko. Patricia Aulitzky (u.) seine Ehefrau Nathalie

Der 90-minütige Film, der Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews kombiniert, wird voraussichtlich im Herbst 2026 im ORF zu sehen sein. Der Drehstart dafür erfolgte dieser Tage in Berlin. Dazu stehen neben Stipsits auch Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott in u.a. Hannover. Wien, Potsdam, Dortmund und Hamburg. vor der Kamera. Und natürlich "Landkrimi"-Star Patricia Aulitzky. Sie spielt ja Nathalie Benko.