rettung
© Getty Images

Gegen Lkw

Bursch (15) bei Crash in OÖ ums Leben gekommen

23.01.26, 14:29
Sein Vater verlor Kontrolle über Auto. 

Pabneukirchen. Ein 15-Jähriger ist Freitagfrüh in Pabneukirchen (Bez. Perg) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Vater des Teenagers hatte die Kontrolle über den Wagen verloren, worauf der Pkw ins Schleudern geriet und mit der Beifahrerseite in den entgegenkommenden Lkw prallte. Für den Sohn auf dem Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät. Der 47-jährige Vater wurde ins Spital eingeliefert, der 33-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei Oberösterreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

