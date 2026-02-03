Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 41.600 aktien up +9.19% Andritz AG 73.50 aktien up +0.68% BAWAG Group AG 140.20 aktien up +2.04% CA Immobilien Anlagen AG 25.020 aktien down -0.4% CPI Europe AG 15.780 aktien up +1.48% DO & CO Aktiengesellschaft 197.00 aktien down -0.1% EVN AG 28.200 aktien down -0.88% Erste Group Bank AG 110.30 aktien up +0.73% Lenzing AG 25.200 aktien down -1.18% OMV AG 49.640 aktien down -0.82% Oesterreichische Post AG 33.000 aktien up +0.15% PORR AG 35.500 aktien up +1.87% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.400 aktien up +1.69% SBO AG 31.650 aktien down -0.16% STRABAG SE 88.60 aktien up +1.26% UNIQA Insurance Group AG 16.040 aktien up +2.56% VERBUND AG Kat. A 60.80 aktien down -1.86% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.80 aktien up +2.26% Wienerberger AG 28.540 aktien up +2.29% voestalpine AG 40.600 aktien up +1.5%
  1. oe24.at
  2. Business
Rene Benko
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Prozess

Benko-Knaller: Arabischer Fonds kassiert 700 Millionen

03.02.26, 08:12
Teilen

Das internationale Schiedsgericht ICC hat dem arabischen Staatsfonds Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten rund 700 Millionen Euro zugesprochen, nachdem er gegen René Benko und die Signa-Gruppe geklagt hatte.

Der Vorwurf des Staatsfonds mit Sitz in Abu Dhabi – Benko war seinerzeit mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Teil einer offiziellen Delegation dort zu Gast – lautet auf Verletzung von Finanzierungsvereinbarungen durch Signa Holding, Signa Prime, Signa Development, Benko-Privatstiftung, Laura-Privatstiftung, Benko selbst und weitere Signa-Gesellschaften. Das Verfahren war 2023 bekannt geworden. Mubadala will sein investiertes Geld zurück – jetzt wurden den Gesellschaften rund 700 Millionen Euro zugesprochen. Das berichtet das Magazin "News" online.

Da bei den verurteilten Signa-Gesellschaften kaum Vermögen vorhanden sei, würden jetzt die abgegebenen Garantien in den Fokus rücken – darunter mehrere Gesellschaften der Laura Privatstiftung sowie René Benko persönlich, berichtet "News". Diese Zusagen würden mit dem Schiedsspruch nun rechtlich relevant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen