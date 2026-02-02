Alles zu oe24VIP
Signa-Pleite: Luxus-Hotel in Wien für 92 Mio. Euro verkauft

Andaz Vienna

Signa-Pleite: Luxus-Hotel in Wien für 92 Mio. Euro verkauft

02.02.26, 20:16
Teilen

Der Verkauf des Hotels Andaz Vienna Am Belvedere im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Signa Development Selection (SDS) ist abgeschlossen. 92 Mio. Euro wurden erlöst, wie die Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstofer am Montag in einer Aussendung mitteilte.  

Der Hotelkomplex hat eine Gesamtfläche von rund 25.800 Quadratmetern und umfasst rund 300 Zimmer.

"Die Herausforderung bestand darin, nicht nur einen Käufer für die Immobilie zu finden, sondern gleichzeitig eine tragfähige Lösung für den laufenden Hotelbetrieb zu entwickeln", so Fruhstorfer. Die Immobilie selbst wird von der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, einer Gesellschaft der DekaBank, übernommen.

Für den Betrieb seien die Hyatt Gruppe, die das Hotel bisher betrieben hat, sowie die MHP Hotel AG als Partner gewonnen worden. Die MHP Hotel am Schweizergarten GmbH, die zur MHP Hotel AG gehört, wird das Hotel langfristig mieten und den Betrieb als Franchisepartner der Hyatt Gruppe übernehmen. Ab April 2026 wird das Hotel unter der Marke Hyatt Regency geführt.

Hotel bleibt uneingeschränkt geöffnet

Das Hotel bleibt während des gesamten Management- und Markenübergangs uneingeschränkt geöffnet, wie MHP Hotel Montagnachmittag via Aussendung betonte. Im Rahmen eines geregelten Betriebsübergangs werde dem gesamten bestehenden Team die Weiterbeschäftigung bei der MHP Hotel AG angeboten. "Auch alle bestehenden Reservierungen, Veranstaltungsbuchungen und laufenden Verträge werden übernommen, um einen nahtlosen Übergang für Gäste und Geschäftspartner zu gewährleisten."

Der Wechsel von der Lifestyle-Marke Andaz zur Marke Hyatt Regency - einer Marke des Hyatt-Classics-Portfolios mit Fokus auf zeitlosen Stil und hohe Servicequalität - spiegle die Neupositionierung des Hauses wider. Mit über 2.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche - darunter ein großer Ballsaal und zahlreiche Meetingräume - sei das Hotel auf Businessgäste, Konferenzen und Events ausgerichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

