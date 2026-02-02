Fionas Sohn steigt bei Swarovski ein

Arturo Pacifico Griffini mischt jetzt beim großen Kristallkonzern federführend mit. Er ist ein brillanter Mathematiker, Tech-Unternehmer und vertritt die 6. Generation der Swarovski-Dynastie.

Die Swarovski International Holding AG hat weitere Mitglieder in ihren Verwaltungsrat berufen: Darunter befindet sich erstmals auch Arturo Pacifico Griffini aus der 6. Generation, der erstgeborene Sohn von Fiona Fiona Pacifico Griffini-Grasser, Ehefrau von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser.

Der 34-Jährige hat ein Mathematikstudium an der Elite-Uni Berkeley abgeschlossen, wofür er sogar in Harvard forschte. Im Jänner 2015 gründete Arturo seine eigene Software-Firma in San Francisco. Mittlerweile ist er mit der US-Amerikanerin Sophia Doyle verheiratet. Im Verwaltungsrat gibt er mit anderen die grundlegende Strategie des globalen Kristallkonzerns mit Sitz in Wattens, Tirol, vor.

Fiona Pacifico-Grasser, Karl-Heinz Grasser und Arturo © oe24

Ein Bild vor einigen Jahren, mit Mama Fiona und Stiefvater Karl-Heinz Grasser.

Neu als Familienvertreter sind auch Nadja Adams-Swarovski und Carina Schiestl-Swarovski, beide aus der 5. Generation. Beatrice Ballini wurde als Externe von Markus Langes-Swarovski entsandt.

Arturo Pacifico Griffini © Aurea

Arturo und die anderen neuen im Verwaltungsrat ergänzen die im November 2021 ernannten unabhängigen Verwaltungsräte – Annalisa Loustau Elia, Markus Fiechter, Manuel Martinez, Robert Singer und die Präsidentin des Verwaltungsrates Luisa Delgado, sowie die Familienvertreter der 5. Generation, Mathias Margreiter und Robert Buchbauer, Vizepräsident des Verwaltungsrates.

Ziel ist ein globaler Kristallkonzern

Diese Veränderungen setzen die letztjährige einstimmige Entscheidung der Familiengesellschafter um, einen integrierten globalen Kristallkonzern durch Einbringung des Wattener Betriebes in Österreich zu schaffen, die Governance der Eigentümerfamilie zu stärken und alle Rechtsstreitigkeiten beizulegen. Dies als Grundlage für die nächste Phase der erfolgreichen Geschäftsentwicklung und Wertschaffung, die den bisherigen kontinuierlichen Fortschritten des 2021 begonnenen Turnarounds und der Rückkehr zu positiven Finanzergebnissen folgen soll.

„Die reichhaltigen Erfahrungen des neuen Verwaltungsrates werden Strategie und Aufsicht stärken, und die weitere Phase der Wertschaffung prägen", sagt Luisa Delgado, Präsidentin des Verwaltungsrats. Robert Buchbauer, Vizepräsident des Verwaltungsrats, fügt hinzu: „Wir sind bereit, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.“

Die Swarovski International Holding AG ist einer verantwortungsvollen Unternehmensführung verpflichtet; der Verwaltungsrat steuert diese durch eine klare Strategie für nachhaltig langfristige Wertschaffung und effektiver Aufsicht, im Einklang mit den Grundsätzen des Swiss Code of Best Governance Practice.

Über Swarovski

Sie nennen sich "Meister des Lichts seit 1895" - das Unternehmen Swarovski kreiert wunderschöne Produkte von makelloser Qualität und Handwerkskunst, die Freude bereiten und Individualität zelebrieren.

Das vor 131 Jahren von Daniel Swarovski (1862–1956) in Österreich gegründete Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt die weltweit edelsten Kristalle, Swarovski Created Diamonds und Zirkonia, Schmuck und Accessoires sowie Wohnaccessoires und Kristalle für die Automobilindustrie. Es ist eines der größten Luxusunternehmen Europas in Familienbesitz und befindet sich heute im Besitz von Familienaktionären der vierten, fünften und sechsten Generation.

Swarovski Crystal Business ist in über 140 Ländern weltweit mit 2.300 Swarovski-Boutiquen vertreten, ergänzt durch ausgewählte Multibrand-Partner, und beschäftigt rund 18.600 Mitarbeiter*innen. Zusammen mit den Schwesterunternehmen Swarovski Optik (optische Geräte) und Tyrolit (Schleifmittel) bildet Swarovski Crystal Business die Swarovski Gruppe. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Menschen und der Umwelt ist Teil der Tradition von Swarovski. Heute zeigt sich dieses Erbe in Nachhaltigkeitsmaßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, mit Schwerpunkt auf zirkulärer Innovation, Förderung von Vielfalt, Inklusion und Selbstentfaltung sowie in der philanthropischen Arbeit der Swarovski Foundation, die gemeinnützige Organisationen unterstützt, die sich für positive ökologische und soziale Veränderungen einsetzen.