Rodelunfall am Semmering: 30-jährige Wienerin schwer verletzt

Eine 30-jährige Wienerin ist am Samstag bei einem Rodelunfall auf dem Hirschenkogel in Semmering-Kurort (NÖ-Bezirk Neunkirchen) schwer verletzt worden.
Laut Polizei dürfte die Frau mit einem 34-jährige Mann mit dem Schlitten von der Rodelbahn abgekommen und gegen einen Mast geprallt sein.
Die Verletzte wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht und in Folge mit einem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der Mann blieb unverletzt.