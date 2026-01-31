Alles zu oe24VIP
Sölden
© Getty

Gewalt-Hotspot

Wieder Sölden: Urlauber in Schirmbar brutal attackiert

31.01.26, 09:29
Schon wieder kam es in der Tiroler Wintersporthochburg  zu einem Zwischenfall. 

Sölden wird zunehmend zum Gewalt-Hoppst. Wie berichtet, kam es erst vor wenigen Tagen zu einer brutalen Après-Ski-Schlägerei. Ein Belgier (37) ging bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal zu Boden, woraufhin ein Niederländer mit dem Fuß in Richtung dessen Gesicht trat.

Nun gab es bereits den nächsten Zwischenfall. Ein 26-jähriger Deutscher ist Freitagabend in einer Schirmbar Opfer einer brutalen Attacke geworden. Zwei Portugiesen im Alter von 31 und 33 Jahren schlugen dem Mann mehrmals ins Gesicht, berichtete die Polizei. Der 26-Jährige wurde verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Die Hintergründe der Tat waren vorerst nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

