Gewalt-Hotspot: Schon wieder Après-Ski-Schlägerei in Sölden

Erneut kam es in einem Lokal in Sölden zu einer brutalen Attacke.

Tirol. Ein 47-jähriger Belgier ist Mittwochnachmittag bei einer Schlägerei zwischen mehreren alkoholisierten Kontrahenten vor einem Lokal in Sölden (Bezirk Imst) verletzt worden. Der Mann war laut Polizei mit einem 45-jährigen Niederländer aneinandergeraten. Der 47-Jährige ging zu Boden, woraufhin der 45-Jährige mit dem Fuß in Richtung dessen Gesicht getreten habe. Ein 57-jähriger Niederländer kam dem am Boden liegenden Mann zu Hilfe, der 45-Jährige flüchtete ins Lokal.

Der 57-Jährige hatte zuvor seinerseits auf den 45-Jährigen eingeschlagen. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus Zams gebracht. Die weiteren Beteiligten lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Alle Beteiligten waren laut Polizei alkoholisiert. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehe ein Bericht an die Staatsanwaltschaft, hieß es. Im Einsatz stand neben mehreren Polizeistreifen auch eine Gruppe der Bereitschaftseinheit bzw. Schnellen Reaktionskräfte (SRK).