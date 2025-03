Daniel Tschofenig steht vor dem Triumph im Gesamtweltcup. Beim letzten Einzelskispringen in Lahti wurde der er 7. und hängte seinen Konkurrenten Jan Hörl ab. Am letzten Weltcup-Wochenende in Planica kann Hörl den Sack im Skifliegen zu machen. Stefan Kraft holte als Zweiter einen Stockerlplatz.

Mehr dazu in Kürze...