Shiffrins Slalom-Serie wird Semmering-Show

US-Star ist in dieser Saison noch makellos.

Wenn am Sonntagabend (ab 14.15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) der Slalom beginnt, richtet sich der Blick unweigerlich auf Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin reist mit einer makellosen Bilanz an: vier Slalomrennen in diesem Winter, vier Siege. Und nicht irgendeine Serie – in keinem dieser Rennen lag ihr Vorsprung unter 1,23 Sekunden. Selbst für den Slalom, wo Hundertstel entscheiden, sind das ungewöhnliche Dimensionen.

Am Semmering, wo Shiffrin bereits sieben Weltcupsiege gefeiert hat, könnte sie nun das fünfte Slalomrennen in Folge gewinnen. Der Klassiker am Zauberberg passt ihr: steil, rhythmisch, fehleranfällig. Dahinter bleibt der Kampf offen. Camille Rast liegt in der Disziplinwertung auf Rang drei, stand heuer bereits zweimal auf dem Podest. Für Shiffrin geht es weniger um Statistik als um Kontrolle – bislang wirkt sie im Slalom dieser Saison konkurrenzlos.