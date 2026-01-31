Mann im Grenzgebiet Bayern-Salzburg lebensbedrohlich verletzt

Ein 26-Jähriger ist Samstagvormittag schwer verletzt in den Pidinger Auen neben der Saalachbrücke im bayrischen Grenzgebiet zu Salzburg aufgefunden worden.

Er gab an, von zwei Männern angegriffen worden zu sein. Der Deutsche wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand sei lebensbedrohlich, berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Eine Großfahndung, auch unter Einbindung der österreichischen Polizei, blieb vorerst ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, hieß es. Derzeit sei unklar, wie sich die Verletzungen zugetragen haben könnten. Die Ermittler baten um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bei der Kriminalpolizei Traunstein unter 0049 861 / 9873-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Bayern oder Österreich.