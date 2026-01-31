Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Rettung
© APA/JAKOB GRUBER

Angriff

Mann im Grenzgebiet Bayern-Salzburg lebensbedrohlich verletzt

31.01.26, 17:18
Teilen

Ein 26-Jähriger ist Samstagvormittag schwer verletzt in den Pidinger Auen neben der Saalachbrücke im bayrischen Grenzgebiet zu Salzburg aufgefunden worden. 

Er gab an, von zwei Männern angegriffen worden zu sein. Der Deutsche wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand sei lebensbedrohlich, berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Eine Großfahndung, auch unter Einbindung der österreichischen Polizei, blieb vorerst ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, hieß es. Derzeit sei unklar, wie sich die Verletzungen zugetragen haben könnten. Die Ermittler baten um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bei der Kriminalpolizei Traunstein unter 0049 861 / 9873-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Bayern oder Österreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen