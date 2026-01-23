Indonesische Influencerin stirbt plötzlich mit 26

Zuletzt postete sie vor 2 Tagen und heute ist sie tot - die 26-jährige indonesische Influencerin Lahfah wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde gerade einmal 26 Jahre alt.

Wie Sicherheitskräfte vor Ort mitteilten, wurde Lula Lahfah in einem Apartmentgebäude im Stadtteil Dharmawangsa in Südjakarta entdeckt. Ein Sprecher der Polizei von Metro Jaya bestätigte den Todesfall. Die Behörden arbeiten derzeit noch am Tatort, während parallel dazu die Familie der Verstorbenen informiert und in die laufenden Ermittlungen eingebunden wird.

Das war ihr letztes Video - vor 2 Tagen hochgeladen und bearbeitet - hier lächelt sie noch in die Kamera.

Zu den genauen Todesumständen machte die Polizei bislang keine Angaben. Laut CNN hatte Lahfah zuletzt jedoch mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Demnach verbrachte sie sogar den Jahreswechsel im Krankenhaus, nachdem sie über starke körperliche Beschwerden geklagt hatte.

Lula Lahfah war eine der bekanntesten Influencerinnen Indonesiens. Auf Instagram und TikTok folgten ihr insgesamt mehr als 3,3 Millionen Menschen. Dort teilte sie regelmäßig Inhalte aus den Bereichen Lifestyle und Beauty. Ihr letzter Beitrag wurde nur zwei Tage vor ihrem Tod, am 21. Januar, veröffentlicht.

Auch in der indonesischen Musikszene löste die Nachricht Bestürzung aus. Lahfahs Lebensgefährte Reza Oktovian, Mitglied der international bekannten Band Weird Genius, sagte am Freitag kurzfristig einen geplanten Auftritt ab – nur wenige Stunden bevor der Tod der Influencerin öffentlich bekannt wurde.