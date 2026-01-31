Ehemann gerettet: Frau (80) stirbt bei Wohnhausbrand

In Kalsdorf kam eine 80-jährige Frau bei einem Brand in einem Wohnhaus ums Leben. Nun gibt die Polizei neue Details bekannt.

Am Freitagabend brannte ein Wohnhaus in Kalsdorf bei Graz. Mehrere Feuerwehren rückten zum Großeinsatz aus und versuchten, eine vermisste Person zu retten. Doch für die Frau (80) kam jede Hilfe zu spät.

Nun gibt die Polizei weitere Details über das tragische Ereignis bekannt. Das Feuer brach gegen 14:50 Uhr in dem Einfamilienhaus eines Ehepaars aus. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Dank Nachbarn und Passanten konnte der Ehemann (84) gerettet werden. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Hubschrauber in das LKH Graz gebracht. Beim 84-Jährigen besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.

Frau während Löscharbeiten entdeckt

Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kalsdorf eine leblose weibliche Person im Bereich des Wohn- und Esszimmers. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Laut den ersten Ermittlungen soll es sich dabei um die Ehefrau (80) des Mannes handeln.

Die Leiche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz sichergestellt. Eine Obduktion soll die Identität und genaue Todesursache der Frau feststellen. Der Brand soll im Erdgeschoss im Bereich des Wohn- und Kaminzimmers ausgebrochen sein, so die Brandermittler des Landeskriminalamtes.

Haus vollständig zerstört

Die Polizei berichtet weiter: "Das Wohnhaus wurde durch den Brand schwer beschädigt. Ein erneuter Brandausbruch in den frühen Morgenstunden des Samstags führte schließlich zur vollständigen Zerstörung des Gebäudes. Die eingesetzten Feuerwehren mussten die gesamte Dachkonstruktion sowie Teile der Bausubstanz abtragen. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Hunderttausend Euro betragen."

Insgesamt waren fünf Feuerwehren mit 15 Fahrzeugen und 78 Einsatzkräften vor Ort. Beim Brand kamen keine weiteren Personen oder Tiere zu Schaden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.