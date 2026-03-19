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220 kV Stromleitung

Im Zentralraum

220kV-Leitungsring bringt 422 Mio. Euro Bruttowertschöpfung

19.03.26, 13:52
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Das Bauvorhaben generiert rund 4.400 Arbeitsplätze für ein Jahr.  

. Der neue 220-kV-Leitungsring rund um Linz verbindet Kronstorf und Ernsthofen mit dem Süden von Linz und ersetzt schrittweise die bisherige 110-kV-Struktur. 

Gemeinsam investieren APG, Netz OÖ & Linz Netz rund 800 Mio. Euro in das Partnerprojekt. Eine aktuelle Economica-Studie zeigt, dass das Projekt neben den energiewirtschaftlichen Nutzen auch eine Reihe an starken volkswirtschaftlichen Impulsen auslöst. Laut Berechnungen bleiben davon 422 Mio. Euro als Bruttowertschöpfung in Österreich, etwa 114 Mio. Euro in Oberösterreich.  

Die vollständige Inbetriebnahme ist bis 2030 geplant.

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