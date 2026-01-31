100 Liter ätzende Salzsäure erwischt Gesicht von Arbeiter (21)

Arbeitsunfall in Kärnten! Bei Instandhaltungsarbeiten an einem Betriebsgebäude im Bezirk St. Veit sind am Freitagvormittag zwei Arbeiter durch austretende Salzsäure verletzt worden. Einer von ihnen erlitt Gesichtsverletzungen.

Drei Arbeiter führten Wartungsarbeiten an einem Salzsäuretank durch, dabei wurden Ventile und Handklappen getauscht. Ein 59-jähriger Elektriker wollte die Automatikklappen über die Schaltzentrale steuern. Da dies zunächst nicht funktionierte, wurde aus bislang ungeklärter Ursache ein falsches Ventil geöffnet - dann geschah das Unglück.

100 Liter Salzsäure

Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 21-jähriger Arbeiter genau dieses Ventil tauschen. In der Folge traten rund 50 bis 100 Liter Salzsäure aus dem Rohr aus. Der Mann wurde im Gesicht getroffen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein weiterer Arbeiter (40) wurde an den Beinen verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die ausgetretene Salzsäure wurde vollständig vom Auffangbecken aufgenommen. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Umwelt oder weitere Personen. Die Feuerwehr Brück sowie der zuständige Arbeitsinspektor standen im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.