85 km weit: Lenker (19) lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Rund 85 Kilometer musste die Polizei dem jungen Lenker (19), der mit einem 17-jährigen Beifahrer unterwegs war, folgen.

OÖ. Ein 19-jähriger Oberösterreicher lieferte in der Nacht auf Donnerstag in Salzburg der Polizei eine Verfolgungsjagd, die sich über rund 85 Kilometer von Wals bis Gries im Pinzgau zog. Dort stoppte eine Straßensperre der Exekutive die Flucht des Teenagers. Er und sein 17-jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Der Grund für die Flucht war am Donnerstag noch nicht bekannt, die Ermittlungen seien im Laufen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Wagen war gegen 1.30 Uhr in Wals einer Streife aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf ignorierte jedoch die Anhaltezeichen, stieg aufs Gas und raste davon. Der 19-Jährige fuhr über die West- und Tauernautobahn bis Bischofshofen und von dort auf der B311 weiter Richtung Zell am See.

Die Polizisten, die ihn verfolgten, forderten ihn wiederholt zum Anhalten auf, doch der Oberösterreicher raste weiter und beging dabei unzählige Geschwindigkeitsübertretungen. In Gries im Pinzgau (Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße) errichtete die Polizei dann eine Straßensperre und zwang ihn damit auf eine Seitenstraße, wo er wenig später gestoppt wurde.