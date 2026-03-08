Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Ali Larijani
© Getty

Krieg in Nahost

Irans Sicherheitschef: "Jetzt sitzen die USA in der Falle"

08.03.26, 08:19
Teilen

Der iranische Sicherheitschef Ali Larijani hat den USA und Israel vorgeworfen, den Zerfall des Iran anzustreben 

Ziel sei "die grundlegende Auflösung des Iran", sagte Larijani in einem am Samstag im Staats-TV ausgestrahlten Interview. Die USA versuchten, im Iran ein ähnliches Szenario wie in Venezuela zu wiederholen: "Sie dachten, es würde wie in Venezuela laufen: Sie würden zuschlagen, die Kontrolle übernehmen und dann wäre alles vorbei. "Aber jetzt sitzen sie in der Falle".

In Venezuela hatte Interimspräsidentin Delcy Rodríguez mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump zusammengearbeitet, nachdem die USA Präsident Nicolás Maduro entmachtet hatten.

"Ich denke, das größte Problem der Amerikaner ist, dass sie den Kontext Westasiens, insbesondere des Iran, nicht verstehen", sagte Larijani. Er warnte die USA erneut davor, iranische Kurden gegen die Islamische Republik aufzuwiegeln. "Die Streitkräfte haben diesen Gruppen (den Kurden) klar gesagt: 'Wenn ihr einen Fehler macht, werden wir euch zur Rechenschaft ziehen'", sagte Larijani.

Vor rund einer Woche hatten die USA und Israel Angriffe auf den Iran begonnen, bei denen der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde. Der Iran flog daraufhin Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel und US-Einrichtungen in der Region.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen