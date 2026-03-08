Trump spottet über Briten: "Wir brauchen euch nicht mehr"

US-Präsident Donald Trump hat sich am Samstag spöttisch über den britischen Premierminister Keir Starmer geäußert

"Das Vereinigte Königreich, unser einstiger großer Verbündeter, vielleicht sogar der größte von allen, erwägt nun ernsthaft, zwei Flugzeugträger in den Nahen Osten zu entsenden", schrieb Trump am Samstag etwas zynisch auf seiner Plattform Truth Social. Aber: "Wir brauchen keine Leute, die sich erst dann an Kriegen beteiligen, wenn wir sie bereits gewonnen haben!"

Weiter notierte Trump: "Das ist in Ordnung, Premierminister Starmer, wir brauchen sie nicht mehr - aber wir werden uns daran erinnern." Starmer hatte bereits vor einigen Tagen Kritik von Trump zurückgewiesen und erklärt, er stehe zu seiner Entscheidung, die ersten gemeinsamen Angriffe der USA und Israels nicht unterstützt zu haben. Trump hatte ihm zuvor vorgeworfen, zu lange mit der Freigabe von Luftwaffenstützpunkten gewartet zu haben. "Es ist meine Pflicht, zu beurteilen, was im nationalen Interesse Großbritanniens ist", hatte Starmer dazu gesagt.

Wie die BBC jüngst mit Verweis auf eine Quelle im Verteidigungsministerium mitteilte, wurde die Bereitschaftszeit für den Flugzeugträger "HMS Prince of Wales" verkürzt. Eine Entscheidung über eine Verlegung in die Kriegsregion sei aber noch nicht getroffen worden.

Trump kritisierte Verhalten Starmers im Krieg bereits zuvor

Zuletzt war auch bekanntgeworden, dass US-Streitkräfte weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt haben. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Samstag, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische und begrenzte Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten. Premierminister Keir Starmer hatte erst mit Verzögerung die Genehmigung für die US-Nutzung britischer Stützpunkte erteilt - Trump hatte das scharf kritisiert. Unter der Woche hatte Starmer seinen Kurswechsel damit begründet, dass sich die Situation verändert und der Iran inzwischen Drohnen und Raketen auf Länder abgefeuert habe, die ihn nicht angegriffen haben.

Starmer für Trump "nicht Winston Churchill"

US-Präsident Donald Trump warf Starmer vor, die Erlaubnis habe "viel zu lange gedauert", er sei deswegen "sehr enttäuscht". Beim Besuch von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz im Weißen Haus am Dienstag sagte der US-Präsident, Starmer sei "nicht Winston Churchill", der britische Premierminister während des Zweiten Weltkriegs.

Bei den britischen Luftwaffenstützpunkten geht es um Fairford in der südwestenglischen Grafschaft Gloucestershire und um einen gemeinsam genutzten Stützpunkt auf der Insel Diego Garcia, Teil der Chagos-Inseln im Indischen Ozean. In Fairford landete am Samstag ein US-Bomber vom Typ B-1 Lancer, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete.