Neue Liebe für Harry-Potter-Star

Große Ehre für Warwick Davis: Der 56-jährige Brite wurde letzte Woche von Prinz William mit dem „Order of the British Empire“ ausgezeichnet. Doch im Rampenlicht stand nicht nur seine Karriere.

Bei der feierlichen Zeremonie wurde der Schauspieler nicht nur von seinen Kindern Harrison und Annabelle begleitet, sondern auch von einer brünetten Frau. Wie nun bekannt wurde, handelt es sich dabei um Yvette, die neue Partnerin an seiner Seite. Das Paar soll bereits seit einem Jahr zusammen sein.

Liebevoller Dank bei Preisverleihung

Erste Hinweise auf sein neues Glück gab Davis bereits im Februar 2025 bei den Bafta-Awards. In seiner Dankesrede wandte er sich direkt an seine neue Liebe, die er damals noch geheim hielt: „Ein besonderer Dank gilt auch Sponge, du weißt, wer gemeint ist. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass das Leben wieder Sinn haben kann und mir geholfen hast, wieder zu lachen und zu lieben.“

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Neuanfang nach schwerem Schicksalsschlag

Für den „Willow“-Star bedeutet die Beziehung eine Rückkehr zum Lebensglück nach einer sehr schweren Zeit. Seine Ehefrau Samantha Davis verstarb im April 2024 im Alter von nur 53 Jahren infolge eines Herzstillstands während einer Operation. Über 35 Jahre waren die beiden ein Paar, nachdem sie sich 1988 am Filmset kennengelernt hatten.

Glück abseits des Rampenlichts

Laut Insiderberichten hofft Davis nun auf ein erfülltes Leben mit Yvette abseits der großen Kameras. Freunde des Schauspielers berichten, dass seine neue Partnerin, die er liebevoll „Sponge“ nennt, ihm unheimlich guttue. Nach der tiefen Trauer der gesamten Familie bringe sie Warwick nun endlich wieder zum Lachen.