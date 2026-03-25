Bridgerton Staffel 5: Warum die angekündigte Love Story für große Diskussionen sorgt

Die Dreharbeiten zur nächsten Bridgerton-Staffel haben begonnen. Und eine neue Staffel bedeutet vor allem eines: Eine neue Love Story. Doch nicht alle Bridgerton-Fans sind begeistert.

Kaum veröffentlicht Netflix einen neuen Teaser, steht das Internet Kopf und genau das ist jetzt bei Bridgerton passiert. Denn während sich viele über den Start der Dreharbeiten zur fünften Staffel gefreut haben, sorgt die angekündigte Liebesgeschichte aktuell für ziemlich viel Gesprächsstoff. Und ja: Nicht alle sind begeistert.

Bridgerton: Der Teaser, der alles ausgelöst hat

Netflix hat kürzlich einen ersten Blick auf Staffel 5 veröffentlicht, inklusive Hinweis darauf, welche Love Story diesmal im Fokus steht. Die Wahl fiel auf: Francesca und Michaela. Also eine neue, emotionale Geschichte und gleichzeitig eine, die die Serie weiterentwickelt. Eigentlich ein klassischer Bridgerton-Moment. Wäre da nicht die Erwartungshaltung der Fans.

© Liam Daniel/Netflix

Viele wollten: Eloise.

Ein großer Teil der Community hatte nämlich auf eine ganz andere Story gehofft: Eloise Bridgerton. Seit mehreren Staffeln ist sie die Anti-Romcom-Heldin der Serie. Während alle anderen in Korsetts und Heiratsplänen stecken, stellt sie das ganze System infrage. Dass ausgerechnet ihre Geschichte jetzt (noch) nicht im Fokus steht, sorgt bei vielen für enorme Enttäuschung.

© Liam Daniel/Netflix

Die neue Love Story: Schon lange angekündigt

Was dabei oft vergessen wird: Die Beziehung zwischen Francesca und Michaela kommt nicht aus dem Nichts. Bereits seit Staffel 3 wurde diese Entwicklung angedeutet. Heißt: Für alle, die genau hingeschaut haben, ist diese Entscheidung eigentlich keine Überraschung. Netflix zieht hier also eine Storyline weiter, die längst vorbereitet wurde.

© Zoe McConnell/Netflix

Zwischen Hype und Kritik

Trotzdem reagieren einige Fans ziemlich deutlich von „enttäuscht“ bis hin zu Aussagen, die nächste Staffel gar nicht mehr schauen zu wollen, weil sie keine Chemie zwischen den Darstellerinnen sehen. Ob man sich nun auf Francesca und Michaela freut oder lieber Eloises Geschichte gesehen hätte, eines ist sicher: Die neue Staffel wird für Gesprächsstoff sorgen.

Oder anders gesagt: Das eigentliche Drama beginnt manchmal schon, bevor die erste Folge läuft.