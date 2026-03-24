DIESER Star fehlt beim „Hannah Montana“ 20th Anniversary Special

Große Reunion, viel Nostalgie, doch beim „Hannah Montana“ Anniversary Special fehlt ausgerechnet eine der wichtigsten Figuren. Während Miley Cyrus mit alten Co-Stars über den Red Carpet läuft, bleibt ein Fan-Liebling überraschend fern. Warum, erfahren Sie hier.

Zum Jubiläum hat Disney+ jetzt ein großes Anniversary Special an den Start gebracht (ab 24.03. verfügbar), inklusive Premiere, Red Carpet und maximaler Nostalgie. Miley Cyrus selbst führte das Comeback an und brachte dabei nicht nur alte Wegbegleiter:innen, sondern auch ein echtes Fashion-Statement mit.

Nostalgie trifft Red Carpet Glam

Miley erschien in einem auffälligen Look aus der Rabanne Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 - mit hohem Beinschlitz und tiefem Ausschnitt. Darunter? Ein T-Shirt mit Hannah Montana-Print. Also quasi: Couture trifft Disney Channel.

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Das Comeback der OG-Crew

Auf dem Red Carpet wurde es dann richtig nostalgisch.

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Mit dabei waren unter anderem:

Jason Earles (Jackson Stewart)

Moises Arias (Rico)

Cody Linley (Jake Ryan)

Anna Maria Perez de Tagle (Ashley)

Shanica Knowles (Amber)

Dazu noch Mileys Familie und ihr Partner Maxx Morando, also eigentlich alles, was man sich für ein Throwback-Reunion wünschen würde.

Eigentlich.

Doch ein Star fehlt

Denn während Fans sich auf ein komplettes Wiedersehen gefreut hatten, fiel schnell auf: Emily Osment fehlt. Also genau die Person, die für viele das Herz der Serie war: Lily Truscott, Hannahs beste Freundin, Ride-or-Die und basically die Person, die alles wusste. Und ja - das fühlt sich ein bisschen an, als würde bei Friends plötzlich Chandler fehlen.

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Das ist der Grund

Drama? Streit? Bad Blood? Nope. Emily Osment konnte schlicht nicht dabei sein, weil sie aktuell für die Serie Georgie & Mandy’s First Marriage vor der Kamera steht. In einem Statement zeigte sie sich aber extrem emotional: Hannah Montana habe ihr Leben verändert, schrieb sie. Die Serie habe ihr nicht nur den Einstieg in die Branche ermöglicht, sondern auch wichtige Werte wie Disziplin, Timing und Respekt vermittelt.

Und: Sie sei dankbar, Teil dieser „einmaligen, gigantischen Fernsehserie“ gewesen zu sein.