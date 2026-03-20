Schwanger am roten Teppich: Meghan strahlt mit Freundin bei Hollywood-Gala

Herzogin Meghan zeigte sich in Beverly Hills von ihrer besten Seite. Bei einer Charity-Gala überreichte sie ihrer schwangeren besten Freundin einen Preis – die aktuellen Gerüchte um einen massiven Netflix-Streit schienen dabei völlig vergessen.

Während aktuell wilde Gerüchte um einen Streit mit dem Streaming-Giganten Netflix kursieren, suchte Meghan am Donnerstagabend ganz bewusst die Nähe ihrer ältesten Vertrauten. Bei einer Gala in Beverly Hills zeigte sie sich jetzt strahlend mit jener Frau, die immer zu ihr hält: Kelly McKee Zajfen.

Beim 34. "Champions for Children Gala"-Abend in Beverly Hills überreichte die Herzogin ihrer Freundin auf der Bühne voller Stolz einen Award. Kelly, die in einem schwarzen Rollkragen-Kleid ihren runden Babybauch präsentierte, setzt sich mit ihrer Organisation Alliance of Moms für schwangere Teenagermütter ein.

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Freundschaft seit fast 20 Jahren

Die Bindung der beiden Frauen ist tief: Sie kennen sich laut "Hello!"-Magazin bereits seit fast zwei Jahrzehnten. Kelly stand Meghan nicht nur bei ihrem Neustart in den USA zur Seite, sondern tauchte auch in Meghans Netflix-Format "With Love, Meghan" auf.

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"Ich bewundere immer wieder eure Fähigkeit, für andere, für dieses Anliegen und für unsere Familie da zu sein", schwärmte Kelly kürzlich über Meghan und Harry. Es sind genau diese öffentlichen Liebeserklärungen ihrer Freunde, die Meghan in schwierigen Zeiten den Rücken stärken.

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Eine willkommene Flucht aus dem Netflix-Chaos

Und diese Unterstützung braucht die Herzogin derzeit mehr denn je. Die US-Presse berichtet von massiven Rissen in der Geschäftsbeziehung zwischen den Sussexes und Netflix. Der Vorwurf: Harry und Meghan hätten ihre lukrativsten Geheimnisse (das Oprah-Interview und Harrys Buch "Spare") quasi hinter dem Rücken von Netflix veröffentlicht.

Für Meghan war der Abend in Beverly Hills – in einer makellosen, marineblauen Ralph-Lauren-Robe edlen Chanel-Ohrringen und funkelnden Armbändern von Cartier – somit nicht nur eine Herzensangelegenheit für ihre beste Freundin, sondern auch die perfekte Gelegenheit, abseits der Negativ-Schlagzeilen Souveränität auszustrahlen.