„With Love, Meghan“: Luxus-Looks der Herzogin sorgen für Wirbel

„With Love, Meghan“ kehrt zurück. Die Netflix-Show von Herzogin Meghan geht in die zweite Runde. Schon Staffel eins sorgte für Negativ-Schlagzeilen und auch der Trailer zur neuen Staffel lässt Kritiker erneut die Stirn runzeln.

Ab dem 26. August lädt uns Herzogin Meghan wieder in ihre perfekt ausgeleuchtete Küche ein und serviert neben leckeren Rezepten und cleveren DIY-Tipps vor allem eines: jede Menge Glamour-Momente. An ihrer Seite: Topmodel Chrissy Teigen, Modedesigner Tan France, Starkoch David Chang und Podcast-Star Jay Shetty.

Wer die erste Staffel gesehen hat, weiß: Zwischen Schneidebrett und Schürze bleibt bei Meghan erstaunlich viel Platz für opulente Designer-Kleider. Und schon der Trailer der zweiten Staffel verrät: In Meghans Küche wird vermutlich auch diesmal mehr gestylt als gerührt.

Wirbel um Meghans Netflix-Outfits

Nicht nur die Kosten für ihre elegante Küchenausstattung, sondern auch Meghans Outfits summieren sich auf eine sechsstellige Summe. In der ersten Staffel trug die Herzogin Designer-Looks im Wert von über 156.000 Euro!

In Staffel zwei setzt Meghan offenbar wieder auf puren Luxus. Im Trailer zeigt sie sich mal im kuscheligen Kaschmirpullover, mal im weißen T-Shirt mit Jeans, mal in eleganten Wickelkleidern. Bodenständig wirkt das nur auf den ersten Blick, denn hinter den schlichten Schnitten verbergen sich sündhaft teure Luxuslabels, ergänzt durch Schmuck, der fast schon Museumswert hat.

Streifenkleider und sündteurer Schmuck

Besonders ins Auge fällt ein gestreiftes Hemdkleid von Carolina Herrera und ein ebenfalls gestreiftes Midi-Kleid von Veronica Beard. Dazu trägt Meghan eine Halskette der britischen Star-Designerin Jessica McCormack – bekannt für die Verlobungsringe von Zendaya und Zoë Kravitz – zum stolzen Preis von 10.200 Euro.

Auch in Staffel zwei gilt: Hauptzutat Luxus. Zwar dürften viele der Designer-Stücke Leihgaben sein, aber, dass Meghan mit ihrer Kochshow den Alltag ihrer Fans trifft? Eher unwahrscheinlich. Wer hier auf den Geschmack kommt, braucht vor allem ein prall gefülltes Konto.