Großbrand in Recyclingfirma ausgebrochen

Rund 150 Einsatzkräfte kämpfen seit Stunden gegen ein heftiges Feuer. Verletzt wurde niemand, doch die Löscharbeiten dauern weiter an.

Linz/Traun. In der Nacht auf Dienstag ist in einer Halle eines Recyclingunternehmens zwischen Linz-Neue Heimat und Traun ein Brand ausgebrochen, bei dem rund 150 Einsatzkräfte Schlimmeres verhinderten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr stand ein größerer Hallenbereich bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Linz übernahm die Einsatzleitung und wurde von zehn freiwilligen Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienst, Energieversorgern sowie der Linz AG Gas und Strom unterstützt. Besonders gefährdet war die zentrale Pressanlage des Betriebs. Für umliegende Wohnobjekte bestand laut Einsatzleitung zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten gestalten sich aufgrund der enormen Brandlast schwierig und dauern am Vormittag noch weiter an. Die Polizei leitete in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache ein. Aufgrund der schweren Schäden kann bisher keine Aussage zur Entstehung des Feuers getroffen werden.