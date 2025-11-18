Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Brand in Recyclingfirma
© fotokerschi.at

Seit Mitternacht

Großbrand in Recyclingfirma ausgebrochen

18.11.25, 10:17
Teilen

Rund 150 Einsatzkräfte kämpfen seit Stunden gegen ein heftiges Feuer. Verletzt wurde niemand, doch die Löscharbeiten dauern weiter an.  

Linz/Traun. In der Nacht auf Dienstag ist in einer Halle eines Recyclingunternehmens zwischen Linz-Neue Heimat und Traun ein Brand ausgebrochen, bei dem rund 150 Einsatzkräfte Schlimmeres verhinderten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr stand ein größerer Hallenbereich bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Linz übernahm die Einsatzleitung und wurde von zehn freiwilligen Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienst, Energieversorgern sowie der Linz AG Gas und Strom unterstützt. Besonders gefährdet war die zentrale Pressanlage des Betriebs. Für umliegende Wohnobjekte bestand laut Einsatzleitung zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten gestalten sich aufgrund der enormen Brandlast schwierig und dauern am Vormittag noch weiter an. Die Polizei leitete in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache ein. Aufgrund der schweren Schäden kann bisher keine Aussage zur Entstehung des Feuers getroffen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden