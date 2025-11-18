Schrecklicher Fund: Baby-Schreie aus dem Toilettenkasten

Das ist nichts für schwache Nerven: In Bangkok wurde ein Neugeborenes nur Sekunden vor dem Tod gerettet - eine Hausmeisterin hörte Schreie – und fand ein kleines Mädchen in einem mit Wasser gefüllten Toilettenkasten.

Dramatische Szenen in einem Bürogebäude im Bangkoker Bezirk Lat Krabang: Während ihrer Arbeit im dritten Stock hörte eine Hausmeisterin plötzlich Schreie. Sie folgte den Geräuschen in die Waschräume und öffnete schließlich einen Toilettenkasten – darin lag ein Neugeborenes, eingeklemmt, unterkühlt, halb im Wasser.

Erst wenige Minuten auf der Welt

Das Mädchen war offenbar erst wenige Minuten zuvor zur Welt gekommen. Die Haut ihrer kleinen Hände war aufgequollen, das Gesicht blass – doch das Kind lebte. Sofort wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Das Baby wurde ins Seberang-Jaya-Krankenhaus gebracht und stabilisiert. Laut Medienberichten ist das Neugeborene mittlerweile wohlauf. Die weitere Betreuung übernimmt nun das Sozialamt.

Ableger unbekannt

Unklar ist, wer das Baby ausgesetzt hat – und warum. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es wird nach § 317 des thailändischen Strafgesetzbuches wegen „Entziehung eines Kindes“ ermittelt. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 15 Jahre Haft.