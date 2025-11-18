Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Schrecklicher Fund: Baby-Schreie aus dem Toilettenkasten
© getty

Neugeborenes

Schrecklicher Fund: Baby-Schreie aus dem Toilettenkasten

18.11.25, 10:16
Teilen

Das ist nichts für schwache Nerven: In Bangkok wurde ein Neugeborenes nur Sekunden vor dem Tod gerettet - eine Hausmeisterin hörte Schreie – und fand ein kleines Mädchen in einem mit Wasser gefüllten Toilettenkasten. 

Dramatische Szenen in einem Bürogebäude im Bangkoker Bezirk Lat Krabang: Während ihrer Arbeit im dritten Stock hörte eine Hausmeisterin plötzlich Schreie. Sie folgte den Geräuschen in die Waschräume und öffnete schließlich einen Toilettenkasten – darin lag ein Neugeborenes, eingeklemmt, unterkühlt, halb im Wasser.

Erst wenige Minuten auf der Welt

Das Mädchen war offenbar erst wenige Minuten zuvor zur Welt gekommen. Die Haut ihrer kleinen Hände war aufgequollen, das Gesicht blass – doch das Kind lebte. Sofort wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Das Baby wurde ins Seberang-Jaya-Krankenhaus gebracht und stabilisiert. Laut Medienberichten ist das Neugeborene mittlerweile wohlauf. Die weitere Betreuung übernimmt nun das Sozialamt.

Ableger unbekannt

Unklar ist, wer das Baby ausgesetzt hat – und warum. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es wird nach § 317 des thailändischen Strafgesetzbuches wegen „Entziehung eines Kindes“ ermittelt. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden