tiroll.png

In Innsbruck

Doppelmord: Vermisste Mutter und Tochter (10) tot aufgefunden

18.11.25, 08:26 | Aktualisiert: 18.11.25, 10:12
Teilen

Zwei Brüder sind festgenommen worden. 

Tirol. Eine seit Juli 2024 vermisste 34-jährige Syrerin und ihre zehnjährige Tochter sind am Freitag tot in einer Wohnung der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck gefunden worden. Es soll sich um Doppelmord handeln, teilte die Polizei heute, Dienstag, mit.

Zwei Tatverdächtige, ein 55-jähriger Österreicher und sein 53-jähriger Bruder, waren bereits im Juni festgenommen worden. Sie dürften mit der Ermordung der beiden Opfer in Verbindung stehen. Das Brüderpaar sitzt mittlerweile getrennt voneinander in Untersuchungshaft, einer in der Justizanstalt Innsbruck, der andere in der Justizanstalt Salzburg.  

Die Polizei wird heute Vormittag um 10.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz in der Tiroler Landespolizeidirektion weitere Details zu dem Fall bekannt geben.

Angekündigt sind Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Landeskriminalamtsleiterin Katja Tersch sowie Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr.

Weitere Infos folgen....

