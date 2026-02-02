Alles zu oe24VIP
Sessellift
© Getty (Symbolbild)

Ski-Drama

Rucksack blieb an Lift hängen - junge Urlauberin (22) tot

02.02.26, 11:45
Eine Australierin ist in Japan bei einem Sturz aus einem Skilift ums Leben gekommen. 

Wie die japanische Polizei am Montag mitteilte, verunglückte die 22-Jährige am Freitag beim Aussteigen aus einem Sessellift im Skigebiet Tsugaike in der zentraljapanischen Region Nagano. Nach Angaben der Betreiberfirma blieb sie mit einer losen Schnalle ihres Rucksacks in dem Sessellift hängen, so dass die Frau mitgeschleift wurde und schließlich in der Luft hing.

"Ein Angestellter drückte den Halteknopf, um den Sessellift anzuhalten", erklärte der Chef der Betreiberfirma, Tsuneo Kubo. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen sei die Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag sie nach Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag ihren schweren Verletzungen. Kubo erklärte, seine Firma kooperiere mit den Ermittlern und überprüfe ihre Sicherheitsvorkehrungen.

