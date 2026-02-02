Eis-Drama: Luke (23) will seinen Hund retten und stirbt

Tragischer Unfall in den USA: Der 23-jährige Luke K. ist gestorben, als er versuchte, seinen Hund aus einem zugefrorenen Teich zu retten.

Der Vorfall ereignete sich in Clinton County im Bundesstaat Illinois, wie örtliche Behörden und Medien berichten. Der junge Mann, der als begeisterter Jäger beschrieben wird, war mit Freunden auf einer Gänsejagd unterwegs, als sein Hund auf das Eis eines Teichs lief und dort eingebrochen ist. Sofort versuchte er, das Tier zu retten und kroch auf dem Bauch über die dünne Eisfläche hinaus, um den Hund aus dem eiskalten Wasser zu ziehen.

Zunächst gelang es ihm, das Tier zu befreien. Doch das panische Haustier stürzte erneut auf das Eis, offenbar um bei seinem Besitzer zu bleiben – und genau in diesem Moment brach auch der Mann selbst durch die Eisdecke und kam nicht mehr an die Oberfläche zurück. Seine Freunde versuchten verzweifelt, ihn zu retten, verloren jedoch bald den Kontakt zu ihm unter dem Eis.

Rettungskräfte und Taucherteams suchten stundenlang in den bitterkalten Bedingungen nach dem Vermissten. Aufgrund der extremen Temperaturen und der Gefahr für die Einsatzkräfte musste die Mission von einer Rettungs- zu einer Bergungsaktion umgewandelt werden. Am folgenden Tag konnte die Leiche des jungen Mannes schließlich geborgen werden.