Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Luke K.
© Facebook

Tragischer Unfall

Eis-Drama: Luke (23) will seinen Hund retten und stirbt

02.02.26, 11:02
Teilen

Tragischer Unfall in den USA: Der 23-jährige Luke K. ist gestorben, als er versuchte, seinen Hund aus einem zugefrorenen Teich zu retten. 

Der Vorfall ereignete sich in Clinton County im Bundesstaat Illinois, wie örtliche Behörden und Medien berichten. Der junge Mann, der als begeisterter Jäger beschrieben wird, war mit Freunden auf einer Gänsejagd unterwegs, als sein Hund auf das Eis eines Teichs lief und dort eingebrochen ist. Sofort versuchte er, das Tier zu retten und kroch auf dem Bauch über die dünne Eisfläche hinaus, um den Hund aus dem eiskalten Wasser zu ziehen.

Zunächst gelang es ihm, das Tier zu befreien. Doch das panische Haustier stürzte erneut auf das Eis, offenbar um bei seinem Besitzer zu bleiben – und genau in diesem Moment brach auch der Mann selbst durch die Eisdecke und kam nicht mehr an die Oberfläche zurück. Seine Freunde versuchten verzweifelt, ihn zu retten, verloren jedoch bald den Kontakt zu ihm unter dem Eis.

Rettungskräfte und Taucherteams suchten stundenlang in den bitterkalten Bedingungen nach dem Vermissten. Aufgrund der extremen Temperaturen und der Gefahr für die Einsatzkräfte musste die Mission von einer Rettungs- zu einer Bergungsaktion umgewandelt werden. Am folgenden Tag konnte die Leiche des jungen Mannes schließlich geborgen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen