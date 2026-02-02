Grammys: Trump wütet nach Witzen und droht Star-Moderator

Der US-Präsident fand die Witze von Trevor Noah wohl nicht so lustig.

Zahlreiche politische Stellungnahmen und Anti-ICE-Slogans haben die heurige Grammy-Verleihung dominiert. Als bestes Album wurde "DeBi TiRAR MaS FOtoS" von Bad Bunny ausgezeichnet. Kendrick Lamar und SZA erhielten für "Luther die Auszeichnung als beste Aufnahme, Billie Eilish für "Wildflower" jene für den besten Song. "Fuck ICE" ist alles, was ich sagen möchte", meinte Eilish in ihrer Dankesrede in Richtung der US-Einwanderungsbehörde. Auch Bad Bunny äußerte sich ähnlich.

Der südafrikanische Comedian Trevor Noah (41) war mit gleich mehreren Seitenhieben auf US-Präsident Donald Trump in seine Moderation am Sonntagabend (Ortszeit) gestartet. In den USA gebe es ein neues Trinkspiel, witzelte Noah bei der Gala in Los Angeles. "Jedes Mal, wenn man die Nachrichten anschaltet, trinkt man."

© Getty

US-Präsident Donald Trump reagierte in gewohnter Manier auf die Schmähungen. „Die Grammy Awards sind die SCHLIMMSTEN, praktisch unanschaubar! CBS kann froh sein, diesen Müll nicht länger über seine Sender verbreiten zu müssen“, schrieb Trump auf Truth Social.

"Mach dich bereit, Noah"

Trump schoss dann vor allem gegen Trevor Noah. „Der Moderator, Trevor Noah – wer auch immer das sein mag – ist fast genauso schlecht wie Jimmy Kimmel bei den quotenschwachen Academy Awards. Noah hat über mich FALSCHERWEISE gesagt, Donald Trump und Bill Clinton hätten Zeit auf der Epstein-Insel verbracht. FALSCH!!!“

Die Vorwürfe seien allesamt falsch, so Trump. „Noah, ein totaler Loser, sollte seine Fakten überprüfen – und zwar schnell. Es sieht so aus, als würde ich meine Anwälte losschicken, um diesen armen, erbärmlichen, talentlosen Nichtskönner von einem Moderator zu verklagen“, so der US-Präsident weiter. „Mach dich bereit, Noah – ich werde meinen Spaß mit dir haben!“