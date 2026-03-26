Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Immer mit der Ruhe! Am wichtigsten ist es jetzt, Klarheit zu gewinnen.

Immer mit der Ruhe! Am wichtigsten ist es jetzt, Klarheit zu gewinnen. Beruf: Holen Sie alte Probleme wieder ein? Cool und wohlüberlegt reagieren!

Holen Sie alte Probleme wieder ein? Cool und wohlüberlegt reagieren! Fitness:Legen Sie eine Pause ein, um sich zu entspannen, statt sich aufzuregen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Vernunft allein ist heute zu wenig. Einfühlungsvermögen ist gefragt.

Vernunft allein ist heute zu wenig. Einfühlungsvermögen ist gefragt. Beruf: Gehen Sie auf andere Meinungen ein, statt auf Ihren Ideen zu beharren!

Gehen Sie auf andere Meinungen ein, statt auf Ihren Ideen zu beharren! Fitness:Ernähren Sie sich endlich wieder bewusster, nicht wieder zu üppig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Überdenken Sie Beziehungsfragen und reden Sie vernünftig darüber!

Überdenken Sie Beziehungsfragen und reden Sie vernünftig darüber! Beruf: Probieren Sie es mit kleineren Schritten, um Ihr Pensum zu bewältigen!

Probieren Sie es mit kleineren Schritten, um Ihr Pensum zu bewältigen! Fitness: Heute kommt es auf flexible Organisation an, um Umwege zu vermeiden.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Kühlen Kopf bewahren! Vernunft ist mit Sicherheit der beste Ratgeber.

Kühlen Kopf bewahren! Vernunft ist mit Sicherheit der beste Ratgeber. Beruf: Vorbehaltlose Hilfsbereitschaft kann den Teamgeist spürbar verbessern.

Vorbehaltlose Hilfsbereitschaft kann den Teamgeist spürbar verbessern. Fitness:Sie brauchen mehr Schlaf, um Ihren Energiehaushalt nicht auszubeuten.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute braucht man mehr emotionalen Rückhalt und liebevolle Zuwendung.

Heute braucht man mehr emotionalen Rückhalt und liebevolle Zuwendung. Beruf: Auch bei klaren Vorgaben kann man auf andere mehr Rücksicht nehmen.

Auch bei klaren Vorgaben kann man auf andere mehr Rücksicht nehmen. Fitness:Stress reduzieren und gut konzentrieren! Lieber langsam, aber sicher!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Besseres Gesprächsklima. Eine Chance somit, Fehler wiedergutzumachen.

Besseres Gesprächsklima. Eine Chance somit, Fehler wiedergutzumachen. Beruf: Machen Sie keinen Druck. Gutes Teamwork braucht viel mehr Empathie.

Machen Sie keinen Druck. Gutes Teamwork braucht viel mehr Empathie. Fitness:Stress könnte sich auf Ihre Verdauung schlagen. Essen Sie in Ruhe!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Verständnisvoll und einsichtig! Seien Sie mal etwas selbstkritischer!

Verständnisvoll und einsichtig! Seien Sie mal etwas selbstkritischer! Beruf: Seien Sie kooperativ, statt zu opponieren! Denken Sie wirtschaftlich!

Seien Sie kooperativ, statt zu opponieren! Denken Sie wirtschaftlich! Fitness:Muten Sie Ihrem Kreislauf nicht zu viel zu! Lieber eine Pause mehr!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Seien Sie für Ihren Partner da, Ihre Hilfe ist bestimmt willkommen!

Seien Sie für Ihren Partner da, Ihre Hilfe ist bestimmt willkommen! Beruf: Sie sollten heute wieder einmal Ihre Intuition stärker einbeziehen.

Sie sollten heute wieder einmal Ihre Intuition stärker einbeziehen. Fitness:Guter Therapietag und eine Gelegenheit, Ihre Ernährung zu verbessern.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Fühlen Sie sich in den Partner ein, fragen Sie, wie Sie helfen können!

Fühlen Sie sich in den Partner ein, fragen Sie, wie Sie helfen können! Beruf: Streit um finanzielle Fragen? Bleiben Sie lieber auf sicherem Kurs!

Streit um finanzielle Fragen? Bleiben Sie lieber auf sicherem Kurs! Fitness:Es darf ein bisschen langsamer sein. Unruhe ist nur kontraproduktiv.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sehr sensibles Tagesklima. Gehen Sie behutsam mit dem Partner um!

Sehr sensibles Tagesklima. Gehen Sie behutsam mit dem Partner um! Beruf: Seien Sie rücksichtsvoll, bemühen Sie sich um ein gutes Gesprächsklima!

Seien Sie rücksichtsvoll, bemühen Sie sich um ein gutes Gesprächsklima! Fitness:Wer sich heute zu sehr stresst, ist schnell erschöpft. Entschleunigen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Fürsorglicher! Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ein!

Fürsorglicher! Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers ein! Beruf: Rücksicht auf den Teamgeist: Hilfsbereitschaft sammelt Pluspunkte.

Rücksicht auf den Teamgeist: Hilfsbereitschaft sammelt Pluspunkte. Fitness:Versorgen Sie sich besser! Entspannung ist heute besonders wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie haben das nötige Feingefühl und finden auch die richtigen Worte.

Sie haben das nötige Feingefühl und finden auch die richtigen Worte. Beruf: Klimatische Spannungen? Sie sind die Instanz, um Frieden zu stiften.

Klimatische Spannungen? Sie sind die Instanz, um Frieden zu stiften. Fitness:Heute sollten Sie sich verwöhnen, um sich psychisch wieder zu stärken.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.