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Kim
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Paukenschlag: Bayern-Star steht vor Wechsel zum AC Milan

16.03.26, 08:36
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Der Innenverteidiger könnte den FC Bayern schon im Sommer verlassen. 

Kim Min-jae wechselte im Sommer 2023 für rund 50 Millionen Euro zum FC Bayern München. Nachdem der Südkoreaner in dieser Saison hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur noch Innenverteidiger Nummer 3 ist, könnte der 29-Jährige die Münchner bereits im Sommer verlassen.

Rückkehr nach Italien?

Calciomercato bringt Kim nun jedenfalls mit dem AC Milan in Verbindung. Die Italiener wollen Kim, der die Serie A aus seiner Zeit bei Neapel bestens kennt, als neuen Abwehrchef verpflichten.

Kim
© Getty

Obwohl Kim noch einen Vertrag bis 2028 hat, würden ihm die Bayern wohl keine Steine in den Weg legen. Bei einem passenden Angebot von rund 30 Millionen Euro dürfte der Südkoreaner den deutschen Meister wohl im Sommer verlassen. Im Vorjahr hatte Kim einen Wechsel jedoch noch abgelehnt.

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