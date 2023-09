Ekel-Rubiales kurz vor Rücktritt

Jetzt wird es eng für Luis Rubiales! Nach Anzeige von Jennifer Hermoso wächst der Druck auf Spaniens Fußball-Boss.

Die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso erstattete wegen des Kuss-Übergriffs den dem WM-Sieg Anzeige gegen den spanischen Verbandschef. Eine große Wende. Denn die Anzeige ist Voraussetzung dafür, damit die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Rubiales erheben kann.

Ekel-Boss droht nun sogar die Haftstrafe

Bei Schuldspruch drohen dem 46-Jährigen sogar bis zu fünf Jahr Haft. Der Weltverband FIFA sperrte Rubiales zwar für vorläufig 90 Tage. Von Einem Rücktritt wollte der Skandal-Boss aber nichts wissen. Zur Erinnerung: „Hier geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern um eine soziale Hinrichtung“, schockierte der Spanier noch vor zwei Wochen.

Anzeige zwingt Rubiales in die Knie

Doch nun ist der Druck zu groß geworden. Denn laut einem Medienbericht der spanischen AS will Rubiales heute noch zurücktreten. Lange bekam der Präsident Rückendeckung des Verbands , der inzwischen interimistisch von Rubiales-Freund Pedro Rocha geführt wird. Doch auch diese Unterstützung ist nun am Schwinden. In einem offenen Brief entschuldigte sich der RFEF für den „entstandenen Schaden“ und ist sogar bereit der FIFA bei deren Untersuchungen gegen Rubiales unter die Arme zu greifen. Auch der spanische Regierungspräident Pedro Sánchez fordert Rubiales zu einem Rücktritt: „Es war eine inakzeptable Geste und die Entschuldigungen reichen nicht aus. Deshalb müssen wir weiterhin Schritte unternehmen“