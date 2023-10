Rangnick erhielt bei ausgelassener ÖFB-Party Bierdusche

1:0 in Baku - Sabitzer schießt uns zur EM! Mit dem 1:0-Sieg gegen Aserbaidschan löste Österreich in Baku das Ticket für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Unser Held: Marcel Sabitzer, der per Elfmeter in der 48. Minute die dritte EURO-Qualifikation in Folge fixierte.