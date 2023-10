1:0 in Baku - Sabitzer schießt uns zur EM!

Mit dem 1:0-Sieg gegen Aserbaidschan löste Österreich in Baku das Ticket für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Unser Held: Marcel Sabitzer, der per Elfmeter in der 48. Minute die dritte EURO-Qualifikation in Folge fixierte.

Nach dem Wiener Hexenkessel beim 2:3 gegen Belgien ging's in den Baku-Geisterschrank ins 28 Meter unter dem Meeresniveau gelegene Tofiq-Bahramov-Stadion. Die Kulisse erinnert an Corona-Zeiten. Aber das alles wird im Jubel um Österreichs dritte EM-Qualifikation in Serie zur Nebensache. In der ersten Halbzeit läuft noch wenig aus rot-weiß-roter Sicht. Verteidiger Prass und Schmid (Mittelfeld) sind beim Start-Debüt überfordert, neben Kainz spielt auch Kalajdzic von Beginn an. Aserbaidschan steht hinten mit bis zu neun Mann. Österreich kommt kaum zu Chancen, die ersten beiden vergibt Laimer (18., 27.). In der 29. Minute wird Schlager im Strafraum zurückgehalten - zu wenig für einen Elfer. © GEPA × 31. Minute: Seiwald über rechts, er spielt auf Kalajdzic, der verlängert per Kopf zu Schlager. Der verzieht. © GEPA × Das unter Ralf Rangnick gewohnte Pressing funktioniert nicht, unserer verletzungsgeschwächten "B-Elf" passieren zu viele Fehler im Aufbau. Kurz vor Seitenwechsel betteln die Österreicher fast um ein Gegentor, doch Sheydayev vergibt. Frischer Wind nach der Pause - Sabitzer trifft zum rettenden 1:0 Nach der Pause bleiben Prass, Schmid und Kainz in der Kabine. Dafür bringen Sabitzer, Baumgartner und Wimmer frischen Wind in der Offensive. 47. Minute: Bei einem Sabitzer-Freistoß prallt der Ball von Ellbogen eines Aseri-Verteidigers ab. Elfmeter! Während des VAR-Checks richtet sich "Sabi" den Ball her. Und trifft wie schon am Freitag gegen Belgien vom Elfmeterpunkt - 1:0 (48). Aserbaidschan-Goalie Mahammadaliyev ist nur mit den Fingerspitzen dran. © Getty × Die Österreicher erhöhen den Druck, doch Kalajdzic (50.), Sabitzer (55., 74.), Grillitsch (58.) bringen den Ball nicht mehr im Tor unter. In der 82. Minute bringt Teamchef Rangnick auch noch "Super-Joker" Burgstaller. Fast-Gegentorschock bei einem Konter in der 91. Minute: Bayramov im Strafraum allen vor ÖFB-Goalie Schlager, der Ball geht von der Stange ins Out. Im hektischen Finish liegen die Nerven blank. Burgstaller sieht noch Gelb-Rot (90.+4). © GEPA × Zahlen und Fakten zum Spiel Fußball-EM-Qualifikation, Gruppe F, 8. Runde: Aserbaidschan - Österreich.

Tore: 1:0 Sabitzer (48./Elfmeter) Tofiq Bahramov-Stadion, Baku

Schiedsrichter: Diamantopoulos (GRE) Aserbaidschan: Mahammadaliyev - Mammadov, Haghverdi, Krivotsyuk - Bayramov, Isayev (77. Emreli), Diniyev (65. Safarov), Mahmudov, Jafarguliyev - Dadashov, Sheydayev Österreich: A. Schlager - Seiwald, Lienhart, Wöber, Prass (46. Wimmer) - Schmid (46. Sabitzer), Grillitsch, X. Schlager - Laimer, Kalajdzic (82. Burgstaller), Kainz (46. Baumgartner)Gelbe Karten: Baumgartner, Gelb-Rot: Burgstaller (90.+4) Gelbe Karten: Baumgartner, Sabitzer