× So emotional feiert ÖFB-Team erfolgreiche EM-Quali

Das ÖFB-Team hat sich für die EURO 2024 qualifiziert. Die Nationalteamspieler feierten diesen Erfolg ausgelassen in der Kabine, wie Videos und Fotos zeigen.

Die Spieler sangen zu Rainhard Fendrichs Hymne "I am from Austria" ausgelassen mit. Das ein oder andere kühle Getränk wurde feierlich geöffnet. Baumgartner, Sabitzer und Laimer - alle lagen sie sich in den Armen. In der Kabine gab es eine Party. Österreich hat sich zum dritten Mal in Folge für eine EM-Endrunde qualifiziert. Die Freude schäumte über.

© Instagram/Christoph Baumgartner ×

Das gesamte ÖFB-Team war in Jubelstimmung.

Die ÖFB-Auswahl feierte am Montag in Baku dank eines von Marcel Sabitzer verwerteten Elfmeters (48.) einen 1:0-Sieg über Aserbaidschan und ist damit in Gruppe F nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen.

© Instagram/Marcel Sabitzer ×

Marcel Sabitzer teilte die Instagram-Story des ÖFB-Teams.

Der überglückliche Marcel Sabitzer sagte nach dem Spiel: "Uns bedeutet das extrem viel, zur EM zu kommen war unser absolutes Ziel. Wir haben immer gefightet, alles probiert, um die Stadien wieder zu füllen und die Fans hinter uns zu bringen, das haben wir geschafft. Wir haben wieder eine Euphorie entfacht, nicht zu viel, aber wir haben uns doch eine Wertschätzung erarbeitet. Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, aber egal, wir nehmen das 1:0 mit und sind sehr glücklich."